OnePlus présente les Buds Pro 2, ses nouveaux concurrents des AirPods Pro

En marge de la présentation du OnePlus 11, la marque alternative d’Oppo a présenté une nouvelle paire d’écouteurs sans fil TWS, les OnePlus Buds Pro 2. Ce nouvel accessoire audio est développé en partenariat avec Dynaudio, entreprise danoise qui a déjà collaboré avec Oppo sur les Enco X et Enco X2. Le but est d’aller chercher les AirPods Pro d’Apple. Le prix occidental sera annoncé le 7 février 2023, avec celui du OnePlus 11.

Aujourd’hui, OnePlus a annoncé plusieurs produits. D’abord le OnePlus 11, son nouveau porte-étendard doté d’une fiche technique robuste. Un téléphone que nous avons longtemps attendu pour comprendre la nouvelle stratégie de la marque alternative d’Oppo : comment va-t-elle être positionné pour concurrencer Xiaomi, Samsung et Vivo, sans pour autant phagocyter les Find et les Reno ? Elle va se recentrer avec un seul produit, plus agressif commercialement. Retrouvez dans notre article dédié tous les détails de cette annonce.

En marge du lancement en Chine du OnePlus 11, la marque a également profité de l’occasion pour dévoiler un accessoire audio : les OnePlus Buds Pro 2. Ce sont naturellement les successeurs des OnePlus Buds Pro que la marque a lancé en juillet 2021. Cela faisait donc un an et demi que la marque n’avait pas renouvelé son offre sur ce segment de marché. Cela peut paraitre un peu curieux à une époque où tous les constructeurs de smartphones ne jurent que par leur « écosystème ».

Les OnePlus Buds Pro 2 bénéficient du même partenariat que les Enco X2 d'Oppo

Comme leur nom le suggère, les Buds Pro 2 sont des écouteurs premium. Nous retrouvons une construction similaire à la première génération avec un module arrondi, une tige avec les batteries et les contrôles, ainsi qu’un embout en plastique pour l’isolation phonique. Chaque écouteur intègre un système coaxial avec deux haut-parleurs : un woofer de 11 mm pour les basses et un tweeter de 6 mm pour le reste (voix, aiguës et médiums). La réduction de bruit active sera évidemment de la partie, ainsi qu’un égaliseur complet avec trois profils fixes et un quatrième profil personnalisable.

Mais ce n’est pas là l’important dans ces écouteurs : c’est Dynaudio. En effet, OnePlus profite du partenariat signé avec Dynaudio. A l’instar des Enco X et Enco X2, les Buds Pro 2 ont été développé en association avec le spécialiste danois du son. Dynaudio a non seulement travaillé avec OnePlus sur l’égaliseur, mais aussi sur la partie matérielle. L’impact de Dynaudio est très positif dans la gamme Enco. Nous avons donc hâte de savoir si OnePlus en profitera tout autant.

Comme pour le OnePlus 11, les détails liés au lancement commercial des Buds Pro 2 seront dévoilés lors d’un événement international qui aura lieu le 7 février prochain. Ce sera l’occasion de découvrir les prix des produits, mais également la date à laquelle ils seront disponibles. Rappelons que les OnePlus Buds Pro première génération ont été lancés à 149 euros, tandis que les Enco X2 d’Oppo sont vendus à 199 euros (hors promo).