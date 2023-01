Apple travaillerait sur des AirPods Lite moins chers pour écraser la concurrence

Apple va-t-il se risquer à lancer des AirPods lowcost en 2023 ? C'est en tout cas ce qu'affirme l'analyste Jeff Pu de Haitong Intl Tech, qui cite des sources industrielles. Selon lui, la firme de Cupertino veut s'attaquer à la concurrence sur ce segment clé.

2023 sera l'année du changement pour Apple. Des changements tout d'abord concernant la stratégie du constructeur. Dépitée devant les ventes décevantes des iPhone 14, la firme de Cupertino a décidé de changer de fusil d'épaule pour le lancement de l'iPhone 15 en 2023. Il serait notamment question d'une réduction du prix de chaque variante, tandis que le constructeur réfléchit également à marquer davantage les différences entre les modèles Vanilla et les itérations Plus/Pro/Max.

L'idée étant de justifier aux yeux des consommateurs l'investissement plus important dans ces versions haut de gamme. Mais ce n'est pas tout, puisque selon l'analyste Jeff Pu de Haitong Intl Tech, Apple pourrait également modifier ses plans concernant les AirPods.

Plus précisément et selon des sources industrielles, la marque à la pomme travaillerait actuellement sur des AirPods Lite, une version d'entrée de gamme de ses célèbres écouteurs sans fil. L'idée étant avec ce nouveau produit d'aller se frotter directement aux références de ce segment, comme les Freebuds de Huawei ou encore les Ear (1) de Nothing.

Des AirPods Lite pour compenser l'absence de nouveaux modèles en 2023 ?

Par ailleurs, l'informateur affirme, toujours selon ses sources, que la demande en AirPods va baisser considérablement en 2023. Ainsi, les expéditions pourraient passer de 73 millions d'exemplaires en 2022 à 63 millions cette année. Cette chute serait liée à deux facteurs, le premier étant une “demande faible pour les Airpods 3″, et le second étant qu'Apple n'a pas officialisé le lancement de nouveaux AirPods en 2023.

Si l'on suit la logique de l'analyste, ces AirPods Lite pourraient donc être proposés dès 2024 à un prix inférieur à celui des AirPods 2, actuellement affichés à 159 € en France. Concernant le volet technique de ces AirPods Lite, il faudra patienter malheureusement. L'analyste n'a partagé aucune information sur ce sujet. Sur ce point, nous sommes toutefois curieux.

Concrètement, il faudrait que ces AirPods Lite proposent encore moins que les récents AirPods 3, qui pour rappel, se contentaient déjà du minimum syndical (compatibilité très limitée avec Android, pas de personnalisation des commandes, qualité audio loin d'être exceptionnelle, et surtout aucune réduction de bruit) pour un prix de départ fixé à 209 euros tout de même.

Source : 9To5Mac