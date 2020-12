OnePlus Band : la marque va lancer un bracelet à 40 dollars pour concurrencer le Xiaomi Mi Band 5

Si l'on sait que OnePlus sortira en 2021 sa première montre connectée, le constructeur a également un second objet connecté dans ses cartons : un bracelet connecté. Et selon Android Central, l'accessoire sortira même avant la montre.

Si OnePlus est connu pour ses smartphones, la marque tente de diversifier son activité dans d'autres domaines depuis près de deux ans. OnePlus a ainsi lancé sa gamme de téléviseurs OnePlus TV, et a sorti plusieurs itérations de ses écouteurs sans fil OnePlus Buds. Elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et s'apprête à investir un autre marché : une montre OnePlus est ainsi en préparation, l'information ayant été confirmée par le géant chinois lui-même. Bien que l'existence de celle-ci ait été officialisée et que l'on sait déjà qu'elle sera lancée l'année prochaine, la montre sera devancée par un autre accessoire.

Car OnePlus souhaite aussi s'attaquer au marché des bracelets connectés, un domaine aujourd'hui dominé par des marques comme Xiaomi, Fitbit ou Honor. L'accessoire devrait être dévoilé au 1er trimestre 2021 et s'attaquer de plein front à des modèles d'entrée de gamme comme le Mi Band 5.

Le OnePlus Band sera un bracelet bon marché et un parfait concurrent du Mi Band 5

Si l'on en croit les informations glanées par Android Central, le OnePlus Band devrait valoir aux alentours des 40 dollars. Un prix relativement bas et qui n'est pas sans faire penser à un autre bracelet comme le Mi Band 5 de Xiaomi. D'ailleurs, le OnePlus Band devrait offrir des fonctionnalités similaires à celles du bracelet connecté de Xiaomi : résistance à l'eau, écran AMOLED, autonomie de longue durée…

Le bracelet, à l'instar des écouteurs OnePlus Buds Z ou des smartphones de la récente gamme OnePlus Nord, sera donc à ranger dans la catégorie des appareils hyper abordables. L'accessoire devrait être lancé en Inde dans un premier temps, avant d'être commercialisé dans d'autres pays par la suite. L'Inde est un pays crucial pour la marque, qui y réalise un tiers de ses ventes. Le pays fait donc office de “testeur”, comme c'est le cas pour les téléviseurs OnePlus. Et si l'on se réfère au calendrier de lancement, le OnePlus Band pourrait être annoncé en même temps que le OnePlus 9.

Source : Android Central