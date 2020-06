OnePlus TV : elle coûtera moins de 250 euros, c’est officiel

OnePlus va bien dévoiler de nouveaux téléviseurs. La marque a en effet commencé son teasing sur Twitter, confirmant même le fait qu’il y aura bien trois modèles. Plus encore, leurs prix sont (presque) annoncés. Cependant, nous n’avons encore aucune caractéristique technique pour ses produits.

Ce n’était plus un secret, puisque le PDG de la marque lui-même, Pete Lau, l’avait annoncé : OnePlus s’apprête à dévoiler une nouvelle smart TV le 2 juillet prochain (soit jeudi). Aujourd’hui, la marque chinoise en dit un peu plus, jouant sur la devinette pour le prix.

Les différentes certifications nous avaient déjà apprises que le téléviseur serait décliné en taille 32 pouces, 42 pouces et 55 pouces. Sur son compte Twitter, l’entreprise nous donne aujourd’hui trois tarifs : 1X 999 roupies, 2X 999 roupies et 4X 999 roupies. La firme nous demande de deviner le reste.

Il ne vous aura pas échappé que ce prix est en roupies indiennes et pour cause : ce sera sur le sous-continent que sera lancé ce téléviseur. Reste à savoir à combien. Si l’on part du principe que l’écran 32 pouces sera vendu 10 999 roupies, cela fait 129 euros, ce qui est très peu. S’il est vendu 19 999 roupies, cela fait 234 euros. C’est plus cher, mais déjà plus adéquat avec un produit de ce type.

L’écran de 55 pouces serait lui vendu 587 euros au maximum, ce qui reste un tarif très intéressant pour ce type de produit s’il offre une définition 4K.

Ruée vers la TV

On ne sait pas si le téléviseur sera vendu en dehors de l’Inde, mais les habitants du pays peuvent déjà le précommander sur Amazon. OnePlus donnera beaucoup plus de détails lors de sa présentation le 2 juillet prochain. Pour rappel, Pete Lau évoquait « un prix malin » pour son produit et compte bien jouer avec les nerfs des fans jusqu’à la présentation.

OnePlus a déjà sorti des téléviseurs en Inde, mais sur un tarif beaucoup plus élevé (environ 830 euros). Ce n’est pas la seule marque de téléphone à miser sur les smart TV, puisque Xiaomi et Realme ont également présenté leurs écrans ces derniers mois.