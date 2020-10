OnePlus 8T 5G : la marque partage des images et des infos sur les capteurs photo

OnePlus India vient de dévoiler les premières images prises avec les capteurs photo du OnePlus 8T 5G. On apprend au passage que le smartphone sera doté de trois objectif dont un ultra-grand-angle, disposera d'un mode nuit a priori très convainquant, ainsi que d'une vitesse d'obturation particulièrement élevée.

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours du lancement du OnePlus 8T 5G le 14 octobre 2020. Et c'est devenu une habitude : chaque année la marque effeuille petit à petit son produit dans les semaines qui précèdent le lancement. C'est donc dans ce contexte que OnePlus India vient de mettre en ligne une série de photos censées montrer les aptitudes du OnePlus 8T 5G. Et nous en apprendre un peu plus sur ses capteurs au passage.

L'un des posts est ainsi accompagné de la mention “voyez plus grand avec le OnePlus 8T 5G et son capteur ultra-grand-angle”. Ainsi que de trois clichés – pris, sauf erreur de ma part, dans une salle du musée Tate à Londres – qui trahissent donc la présence d'au moins trois capteurs (ultra-grand-angle, capteur classique, et téléobjectif). Le peu de pertes dans le cliché “téléobjectif” (à gauche) semble indiquer que la marque a fait de beaux progrès.

OnePlus 8T 5G : trois images, trois infos sur ses capteurs photo

OnePlus commente sous le deuxième cliché : “lorsque les étoiles se lèvent, on sort notre OnePlus 8T !”. L'image a été visiblement capturée en plein coeur de Manhattan (en haut du Chrysler Building ?) à la tombée de la nuit. On peut voir à quel point le mode nuit du téléphone rend une image équilibrée avec une très vaste étendue dynamique qui permet de faire aussi bien ressortir les détails dans les parties lumineuses (le ciel, les rues) que dans les parties plus sombres. La colorimétrie semble par ailleurs plutôt bonne.

“Argile, herbe, ou terre battue – peut importe le court de Tennis, le set se poursuit et la balle continue de rouler. De quoi se rappeler qu'il ne faut rien laisser vous arrêter”, commente OnePlus sous la troisième image. Le fait que l'on puisse distinguer les gouttelettes d'eau ainsi que le motif en forme de spirale autour de la balle indique que l'appareil qui a pris cet image est doté d'une vitesse d'obturation particulièrement élevée. De quoi, sur le papier, capturer des clichés saisissants comme celui-ci.

Reste évidemment, que ces images ne permettent pas de se rendre compte exactement de la qualité des capteurs pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les clichés officiels sont en général pris par des photographes professionnels (cela ne présage donc pas de la qualité des photos que vous prendrez…). Mais aussi parce que certains internautes crient déjà à l'entourloupe : les photos auraient toutes été prises avec un appareil photo professionnel DSLR.

Si il est difficile de le vérifier, à ce stade, ce ne serait pas la première fois qu'un constructeur chinois se fait prendre à bidonner des clichés prétendument pris avec les capteurs photo d'un smartphone. On s'attend à ce que les OnePlus 8T hérite du même capteur photo principal 48 Mp que le OnePlus 8 Pro, à savoir un Sony IMX586.