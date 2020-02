OnePlus 8 Pro : ces nouvelles photos volées dévoilent son design

Le OnePlus 8 Pro continue de faire parler de lui. Plusieurs semaines avant le lancement, Ishan Agarwal, un informateur indien réputé, a mis en ligne plusieurs photos volées du smartphone. On y découvre un triple capteur photo arrière à la vertical similaire à celui du OnePlus 7T Pro et un écran troué. La fuite confirme aussi une partie de la fiche technique.

Ce lundi 24 février 2020, Ishan Agarwal a partagé plusieurs photos volées montrant le OnePlus 8 Pro. D’après le leaker, les clichés sont d’abord apparus sur Snapchat. Pour l’heure, il est encore impossible d’en retracer la provenance exacte. On vous invite donc à prendre la fuite avec du recul. Néanmoins, les images confirment les précédentes fuites.

Comme annoncé, OnePlus a visiblement troqué le capteur photo escamotable contre un écran troué. La caméra selfie est donc logée dans une cavité dans le coin gauche. Les bordures sont fines et les bords sont incurvés. Au dos, la marque miserait à nouveau sur un triple capteur photo disposé à la verticale, façon OnePlus 7T Pro, ponctué d’un flash LED. Bref, les images coïncident avec les rendus dévoilés par OnLeaks et les précédentes photos volées.

Sur l’une des photos, l’écran du OnePlus 8 Pro affiche une partie de la fiche technique. Sans surprise, il est alimenté par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm. Le chipset est épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Comme teasé par OnePlus, le smartphone est recouvert d’un écran 120 Hz. Selon la fuite, il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,5 pouces.

Enfin, la fuite dévoile la fiche technique du triple capteur photo arrière. L’appareil photo serait composé d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un second module de 20 mégapixels et d’un troisième capteur de 12 mégapixels. On vous en dit plus dès que possible sur le OnePlus 8 Pro. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

It does seem like the OnePlus 8 Pro after all! Do you think these images leaked through snapchat are true? Not sure if the guy wants his Snapchat to be shared or not. #OnePlus8Pro pic.twitter.com/9BHgXZLlGY

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 24, 2020