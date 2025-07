Google a balancé tous les Pixel 10 sur le Play Store sans faire exprès, le modèle standard va vous surprendre

Le Pixel 10 fait déjà parler de lui avant son lancement officiel. Un visuel publié sur le Play Store confirme l’arrivée de plusieurs modèles. L’image montre aussi une nouvelle couleur inédite qui pourrait marquer cette génération.

Le Pixel 10 marque une étape importante dans l’histoire de Google. Successeur du Pixel 9, il incarne la dixième génération de la gamme, lancée en 2016. Avec les Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL, l'entreprise semble vouloir renforcer sa présence dans le haut de gamme Android, à travers un design peaufiné, une fiche technique mise à jour et une stratégie tarifaire plus affirmée.

Alors que la présentation officielle est attendue pour le 20 août 2025, une fuite a dévoilé prématurément les visuels officiels de la gamme Pixel 10. Android Authority a repéré une bannière dans l’application Play Store qui présente tous les modèles de cette nouvelle génération : le Pixel 10, le Pixel 10 Pro, le Pixel 10 Pro XL et le Pixel 10 Pro Fold. L’image, probablement destinée à une future campagne post-lancement, mentionne une offre valable jusqu’au 13 octobre, ce qui confirme un lancement dès la fin de l’été. Ce contenu semble avoir été intégré de manière anticipée dans le code de l’application.

Le Pixel 10 s’affiche en bleu sur le Play Store aux côtés du Pixel 10 Pro XL et du modèle pliant

Cette fuite donne un aperçu complet des Pixel 10. Le modèle standard se distingue avec une nouvelle couleur vive baptisée Ultra Blue, tandis que les variantes Pro adoptent des tons plus sobres comme Sterling Gray ou Light Porcelain. Pour la première fois, le Pixel 10 classique intégrerait un triple capteur photo, jusqu’ici réservé aux modèles haut de gamme. La reconnaissance d’un modèle à l’autre repose désormais sur des détails minimes, comme la position des capteurs ou les teintes choisies.

Les caractéristiques techniques confirment un écran OLED de 6,3 pouces pour le Pixel 10, avec une luminosité poussée à 3 000 nits. Tous les modèles bénéficient d’un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran et d’une certification IP68. Le Pixel 10 Pro XL grimpe à 6,8 pouces, tandis que les définitions varient selon les modèles. Le modèle Pro bénéficierait aussi d’une meilleure densité de pixels grâce à sa diagonale plus compacte. En devançant son calendrier habituel, Google cherche à se positionner avant les annonces concurrentes prévues en septembre.