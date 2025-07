Ces deux boîtiers vous permettent d’accéder à Internet en pleine nature ou à la maison !

Pas de fibre, pas de 4G, pas de souci : avec Starlink, vous pouvez enfin avoir Internet là où les réseaux classiques ne passent pas. Deux kits, deux formats, pour rester connecté en toute autonomie, partout.

Vous avez déjà pesté contre une barre de réseau en rase campagne ou tenté désespérément de charger une carte en pleine montagne ? Vous voyez donc le problème. Le Wi-Fi classique a ses limites. Et la 4G, même bien déployée, laisse encore de nombreuses zones à l’écart.

Mais pas de panique. Il existe une solution pour accéder à l’Internet partout et quand vous le souhaitez : les kits Starlink. Le principe est simple : capter Internet directement via satellite, sans antenne, sans câble, sans compromis. Et surtout, où vous voulez.

Vous partez ? Le Starlink Mini peut vous suivre partout

Conçu pour les déplacements, le kit Starlink Mini tient dans un sac à dos. Il pèse à peine 1 kg, mesure une trentaine de centimètres et peut être alimenté par une batterie USB-C (100 W). C’est l’option idéale si vous voyagez souvent, que ce soit en van, en bateau, en rando ou simplement dans des zones isolées.

Une fois posé, il se connecte aux satellites en quelques minutes. Et vous voilà avec un vrai accès Internet, sans partage de connexion ni antenne mobile. Les débits peuvent atteindre 100 Mbps, avec une latence autour de 23 ms. De quoi regarder une vidéo, passer un appel, envoyer des fichiers ou bosser à distance, même en pleine nature.

Le routeur est intégré (Wi-Fi 5), et vous pouvez y connecter jusqu’à 128 appareils. Surtout, sa faible consommation (25 à 40 watts) permet une vraie autonomie, sans dépendre d’une prise secteur.

Vous restez ? Le kit Standard couvre toute la maison

Si vous cherchez une solution fixe, pour une maison isolée ou une résidence secondaire mal couverte, c’est le kit Starlink Standard qu’il vous faut. Plus imposant (environ 59 x 38 x 4 cm), il offre aussi des performances nettement plus élevées : jusqu’à 250 Mbps en téléchargement, 20 Mbps en envoi, et une latence stable entre 20 et 40 ms.

Le routeur fourni est un modèle Wi-Fi 6, avec une couverture qui peut atteindre 297 m². C’est largement suffisant pour une famille, avec plusieurs appareils connectés en simultané. Ce kit est conçu pour rester en place, fonctionner toute l’année, et résister aux conditions météo (pluie, vent, neige, froid). Il est même équipé d’un système de dégivrage.

On est ici sur une vraie solution alternative à l’ADSL ou à la 4G box, pour les zones rurales mal desservies.

Deux usages, une même promesse : la liberté de se connecter

Vous êtes plutôt rando ou télétravail en zone blanche ? Besoin d’une connexion d’appoint ou d’une vraie solution pour le quotidien ? Peu importe : ces deux kits ont été pensés pour répondre à des situations bien réelles, là où les réseaux classiques s’arrêtent. L’un vous suit partout. L’autre reste sur place. Tous deux reposent sur la même constellation de satellites déployée par SpaceX, avec une couverture large et un service qui évolue en continu.

Il faut simplement une vue dégagée sur le ciel, un abonnement (sans engagement), et l’activation du service dans une zone autorisée (comme la France ou l’Union européenne) pour éviter des frais. Le reste se gère depuis l’application mobile.

Finalement, si vous avez besoin d’Internet là où il n’y a rien, ou presque rien, Starlink peut faire la différence. Que vous soyez nomade, isolé ou un peu des deux, ces deux formats permettent enfin de se connecter sans dépendre des infrastructures terrestres. Et ça, c’est déjà beaucoup.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Boulanger.