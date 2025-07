Tesla dévoile enfin sa voiture électrique abordable, mais ce n’est pas celle que vous attendiez

Le modèle électrique à bas prix promis par Tesla depuis des années arrive enfin. Mais contrairement à ce que beaucoup imaginaient, il ne s’agit pas d’une toute nouvelle voiture. Elon Musk vient de révéler sa véritable identité lors de la présentation des résultats financiers.

Cela fait plusieurs années que Tesla promet l’arrivée d’un modèle électrique plus accessible. D’abord annoncé pour 25 000 €, ce véhicule devait démocratiser les voitures électriques signées Elon Musk. Jusqu’ici, ces annonces étaient restées floues, repoussées ou éclipsées par d’autres projets comme le Cybertruck ou le robotaxi Cybercab présenté en fin d'année 2024. Avec la concurrence des marques chinoises et des ventes en recul, le constructeur avait besoin d’un nouveau levier pour relancer la dynamique.

C’est désormais chose faite : la voiture électrique plus abordable de Tesla est en production depuis juin 2025. Mais il ne s’agit pas d’un nouveau modèle. Lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre, Elon Musk a confirmé qu’il s’agit simplement d’une version moins chère du Model Y. Cette déclinaison reprend la même base technique, mais avec des composants simplifiés. Une annonce qui casse les attentes autour d’un éventuel “Model 2”. Le modèle sera produit sur les lignes actuelles, avec un lancement grand public prévu pour fin 2025.

Tesla lance une version allégée du Model Y pour séduire un public plus large

Ce Model Y “économique” ne change pas la silhouette bien connue du SUV phare de la marque. Les économies se feront sur les matériaux, les finitions et peut-être sur la capacité de la batterie. Tesla a déjà utilisé cette stratégie pour un Model 3 plus abordable lancé au Mexique, équipé de sièges en tissu. La production en masse de cette version commencera dans la seconde moitié de l’année. Elle devrait être proposée à un tarif inférieur à 35 000 € hors aides, contre 41 400 € aujourd’hui pour le Model Y Longue Autonomie aux États-Unis.

Face à une demande en baisse et à la fin prochaine des crédits d’impôt américains prévue le 30 septembre, Tesla espère attirer de nouveaux acheteurs avec ce modèle d’entrée de gamme. L’objectif est clair : relancer les ventes sans complexifier davantage la production. Le vice-président de l’ingénierie a confirmé que cette version sera disponible pour tous d’ici la fin de l’année. Reste à savoir si une déclinaison moins chère d’un modèle existant suffira à redynamiser la marque face à une concurrence de plus en plus agressive.