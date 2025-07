Plus besoin de filmer, Google Photos fait des vidéos avec vos clichés

Google annonce deux nouveautés pour son application Photos. L'une d'elle transforme vos clichés en courtes vidéos. C'est évidemment l'intelligence artificielle qui est à la manœuvre.

Il est loin le temps où Google Photos se contentait de stocker nos clichés dans le cloud histoire de libérer de l'espace sur la mémoire interne de notre smartphone. L'application est désormais une galerie doublée d'une plateforme de retouches de plus en plus poussée. L'intégration de l'intelligence artificielle permet d'ailleurs des choses que l'on imaginait pas il y a quelques années, à commencer par l'une des deux nouveautés annoncées par la firme de Mountain View.

Son intitulé est on ne peut plus explicite : “Photo en vidéo“. Elle fait donc exactement ce à quoi vous pensez, avec tout de même quelques limitations. Quand vous sélectionnez une photo à animer, vous avez le choix entre deux rendus : “Mouvements subtils” qui comme son nom l'indique fait bouger le sujet doucement, et “J'ai de la chance” qui donnera un résultat plus aléatoire. Dans les deux cas, il faut faire confiance à la technologie Veo 2, celle présente dans l'IA Gemini. Le clip dure 6 secondes maximum.

Google Photos peut créer des vidéos à partir de vos clichés, merci l'IA

L'option “Photo en vidéo” (la traduction française définitive pourra être différente) sera accessible dans un nouvel onglet “Créer“. Il prendra place au bas de l'écran entre “Collections” et “Recherche” après la refonte graphique de Google Photos vers le design Material 3 Expressive.

C'est également dans “Créer” que l'on trouvera le “Remix“. Cette fonction s'occupe de changer le style de la photo sélectionnée, toujours grâce à l'IA. Crayonné, croquis, animation 3D… Plusieurs styles seront disponibles. Les contenus générés par l'une ou l'autre des nouveautés citées seront identifiés à l'aide un filigrane numérique invisible et un autre visible.

Inutile de vous précipiter dans votre application Google Photos pour essayer ces deux fonctionnalités. La transformation des photos en vidéos, déjà disponible aux États-Unis, arrivera en Europe plus tard dans l'année.

Même chose pour le “Remix“, qui n'est même pas accessible au pays de l'Oncle Sam au moment d'écrire cet article. Impossible de dire précisément quand Google daignera déployer les nouveautés chez nous. Il va falloir s'armer de patience.