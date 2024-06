Le OnePlus 11 est victime d'une belle baisse de prix avant les soldes d'été chez Amazon. Au cours d'une vente flash, le géant du commerce en ligne donne la possibilité à ses clients de bénéficier d'une réduction de plus de 35 % sur la version 12/256 Go du smartphone.

Les soldes d'été 2024 arrivent dans une semaine, ou plus précisément le mercredi 26 juin prochain. Quelques jours avant l'événement commercial de la saison estivale en France, Amazon effectue une vente flash à saisir sur l'excellent OnePlus 11.

En effet, le smartphone 5G incluant 256 Go d'espace de stockage et disponible dans un coloris noir est à 585 euros au lieu de 919 euros, ce qui fait une réduction de plus de 330 euros. Pour information, le modèle 128 Go du téléphone est 85 euros moins cher et l'appareil vendu et expédié par Amazon bénéficie du paiement en plusieurs fois sans frais.

À propos des principales caractéristiques, le OnePlus 11 lié au bon plan Amazon est doté d'un écran AMOLED 2K de 6,7 pouces avec une définition de 3216 x 1400 pixels, d'un processeur Snapdragon 8 Gen 2, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage non extensible de 256 Go, d'une batterie de 5000 mAh avec la recharge rapide et du système d'exploitation mobile Android 13 associé à une interface OxygenOS 13.

Pour l'APN, les futurs propriétaires du téléphone pourront profiter d'un capteur principal de 50 MP, d'un ultra Grand-angle de 48 MP, d'un téléobjectif de 32 MP et d'un capteur frontal de 16 MP. Quant à la connectivité, on peut notamment retrouver la norme Wi-Fi 6E, le NFC, le Bluetooth 5.3, l'USB Type-C et le GPS. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours jeter un oeil à notre article consacré au test du OnePlus 11.