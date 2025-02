One UI 7 ne va pas arriver tout de suite sur les Galaxy S24 et modèles antérieurs

Si vous espériez que la disponibilité des Galaxy S25 allait permettre le déploiement imminent de One UI 7 sur les Galaxy S24 et les autres smartphones de Samsung, vous risquez d'être déçu.

Les Galaxy S25 sortent officiellement ce vendredi 7 février 2025. Phonandroid a déjà publié son test du Galaxy S25 et son test du Galaxy S25 Ultra, n'hésitez pas y jeter un œil. Les trois modèles de la série S25 sont livrés avec One UI 7, la surcouche logicielle de Samsung basée sur Android 15, préinstallée. De quoi envisager une mise à jour prochaine sur les anciens modèles ? Pas si vite.

Dans un tweet, le leaker Ice Universe, souvent bien informé quant aux projets de Samsung, indique que la version stable de One UI 7, celle qui est déployée auprès de tous les utilisateurs, est encore loin d'être rendue disponible sur les Galaxy S24, qui devraient être les premiers à recevoir cette nouvelle version.

One UI 7 n'arrive pas sur les Galaxy S24 pour la sortie des Galaxy S25

On apprend que Samsung s'apprête à sortir la bêta 4 de One UI 7 sur les Galaxy S24. La version finalisée de la mise à jour n'arrivera donc pas dans les prochains jours, comme on pouvait l'espérer. En Corée du Sud, il se murmure que les Galaxy S24 pourraient être servis à la fin du mois de février ou au début du mois de mars. Ce calendrier permettrait à Samsung de faire d'une pierre deux coups en intégrant le dernier patch correctif de sécurité directement avec One UI 7, au lieu de faire télécharger et installer deux mises à jour séparées aux utilisateurs. Ce délai va aussi servir à peaufiner l'expérience, bien entendu.

The Galaxy S24 series One UI 7.0 will release the Beta4 version, and the official version is still a long way off. pic.twitter.com/pGT6EnI6EJ — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) February 7, 2025

One UI 7 est très attendue, car cette version apporte de nombreux changements. L'interface a été repensée et la fluidité des animations a été améliorée, entre autres nouveautés. Des fonctionnalités d'intelligence artificielle sont aussi prévues, mais la plupart des smartphones ne les prendront pas en charge. Elles sont réservées aux Galaxy S25 et seulement quelques-unes d'entre elles devraient être déployées sur les Galaxy S24, tandis que les autres modèles en seront privés.

Après les Galaxy S24, les mobiles récents appartenant aux gammes Galaxy S, Z Fold et Z Flip devraient obtenir One UI 7. Les Galaxy A suivront, mais peut-être un peu plus tard.