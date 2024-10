Voici la prochaine interface de votre smartphone Samsung, il y a du changement

L'interface du centre de contrôle et de paramètres rapides de One UI 7, la prochaine grande mise à jour de la surcouche maison de Samsung, est connue.

La sortie d'Android 15 est imminente et Samsung est en train de développer la nouvelle version de sa surcouche logicielle, One UI 7, basée sur cette prochaine mise à jour. One UI 7 sera préinstallé sur les smartphones de la série Galaxy S25 puis sur les pliants Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 6 plus tard dans l'année. L'interface remise au goût du jour sera aussi déployée progressivement sur les modèles déjà sortis, avec une priorité pour les haut de gamme récents, mais aussi des appareils plus anciens et de milieu de gamme.

Le leaker Ice Universe, toujours très au fait de ce qu'il se passe en coulisses chez Samsung, a publié le visuel d'un Galaxy S25 Ultra sous One UI 7. Nous pouvons y voir le tout nouveau centre de contrôle, auquel la marque sud-coréenne semble avoir apporté de nombreux changements. One UI 7 n'est pas attendu avant janvier 2025 et des changements peuvent donc être opérés d'ici là, mais cela nous donne au moins un aperçu de la direction que souhaite emprunter Samsung.

Une interface dédiée aux paramètres, sans notification

On remarque que le design général a évolué. On peut le qualifier de plus moderne et minimaliste. L'élément regroupant les paramètres rapides (pour activer ou désactiver les données mobiles, prendre une capture d'écran, gérer la localisation…) n'affiche plus que huit raccourcis, contre jusqu'à 16 auparavant. Il est possible que l'utilisateur soit en mesure de personnaliser cet espace pour ajouter plus de raccourcis. Sur la capture, on s'aperçoit que le nom des fonctionnalités n'est pas affiché, laissant place aux seules icônes.

One UI 7 + Galaxy S25 Ultra pic.twitter.com/VqHfJZ88Ir — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 7, 2024

Le contrôle de la luminosité de l'écran et du volume sonore sont placés en bas. Cela devrait permettre de régler ces options plus facilement à une main, le pouce n'ayant pas trop de chemin à faire jusqu'en haut de l'interface, où l'on trouve les raccourcis pour les connexions sans fil Wi-Fi et Bluetooth, dont les dimensions ont augmenté.

Cette interface apparait après un balayage de la droite vers le centre de l'écran. Il a la particularité de ne pas afficher les notifications afin de laisser tout l'espace aux contrôles et paramétrages. One UI 7 intègre par contre un espace exclusif aux notifications, qui apparaît après un balayage de la gauche vers le centre.