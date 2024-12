Samsung fait volte-face : One UI 7 introduit enfin un tiroir d’applications vertical !

Une discrète révolution vient de s'opérer dans l'univers Android. Samsung, le géant sud-coréen, vient enfin de céder à une demande de longue date de ses utilisateurs en introduisant un tiroir d'applications vertical dans sa dernière mise à jour One UI 7, disponible ce matin en version bêta dans plusieurs autres pays.

Ce changement, qui peut sembler anodin pour certains, représente un virage à 180 degrés pour Samsung, qui s'accrochait depuis des années à son tiroir d'applications horizontal, alors même que le reste de l'industrie avait adopté le défilement vertical comme standard.

La nouvelle interface, déployée avec Android 15, offre une expérience utilisateur largement améliorée. Plus besoin de multiplier les glissements horizontaux pour trouver une application : un simple mouvement vertical suffit désormais. Une barre de recherche en bas de l'écran et un curseur alphabétique sur le côté complètent l'expérience, même si certains utilisateurs regrettent l'absence d'activation automatique du clavier à l'ouverture du tiroir, une fonctionnalité présente chez Google.

Le tiroir d’application est activé par défaut chez tout le monde

Ce changement n'est pas optionnel,p Samsung a clairement choisi son cam. Le nouveau système est activé par défaut, bien qu'il soit possible de revenir à l'ancien affichage horizontal en utilisant l'option de tri personnalisé. Les utilisateurs peuvent également personnaliser l'affichage avec cinq colonnes au lieu de quatre, ajuster la taille des icônes ou masquer les étiquettes des applications.

La bêta de One UI 7 est actuellement disponible dans six pays : l'Allemagne, l'Inde, la Corée, la Pologne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Pour y participer, les propriétaires d'un Galaxy S24, S24+ ou S24 Ultra peuvent s'inscrire via l'application Samsung Members. À noter que le Galaxy S24 FE n'est pas encore pris en charge par le programme bêta.

Cette mise à jour apporte également son lot d'autres nouveautés, notamment une expérience photo améliorée, de nouvelles icônes, un écran de verrouillage repensé, une « Now Bar » pour les activités en direct, ainsi que de nouvelles fonctionnalités d'IA. Mais c'est bien ce changement fondamental dans la navigation des applications qui marque un tournant dans l'histoire de l'interface One UI de Samsung. Il était temps !