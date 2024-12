Android 15 arrive aujourd’hui sur ces 3 smartphones Samsung en version bêta, voici lesquels

Une bêta de One UI 7, basée sur Android 15, est déployée dès aujourd'hui 5 décembre sur 3 smartphones Samsung. Les voici, ainsi que les pays qui seront servis en premier.



Alors que les propriétaires de Pixel profitent d'Android 15 depuis plusieurs mois déjà, celles et ceux qui ont fait le choix d'un smartphone Samsung patientent encore. La dernière mise à jour de la surcouche du constructeur, One UI 7, n'est pas encore arrivée. Pourtant on en entend parler. Elle a même été révélée par erreur par un site espagnol qui a mis en ligne une page détaillant toutes les nouvelles fonctionnalités du système, avant de la retirer rapidement.

Nous avons ainsi appris que l'intelligence artificielle sera à l'honneur. Par exemple, “Portrait Studio” retouche vos photos pour leur donner un côté plus artistique, tandis que “Live Effects” en améliore la perspective. Au-delà de ces outils, One UI 7 donne un coup de jeune à son interface en la modernisant. Nouvelles icônes pour les applications Samsung, animations plus fluides, séparation du panneau de notifications et des réglages rapides… La question est maintenant de savoir quand est-ce que l'on pourra mettre le main sur tout ça ?

Voici les mobiles Samsung qui reçoivent la bêta de One UI 7 dès maintenant

D'après le leaker Max Jambor, le moment tant attendu approche à grand pas. Si la version stable de One UI 7 est attendu pour janvier 2025 voire février au plus tard, il affirme qu'une bêta est en cours de déploiement aujourd'hui, 5 décembre 2024. Ce sont apparemment les allemands qui pourront l’installer parmi les premiers. La France n'est pas citée, mais rien ne dit qu'elle n'est pas concernée non plus.

En plus de faire partie des pays choisis par Samsung pour la première vague, il faut posséder des mobiles précis. Sans surprise, les 3 modèles de Galaxy S24 sont servis en priorité : standard, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra. One UI 7 devrait au final arriver sur les Galaxy S22 et S23, les Galaxy Z Fold 4 à 6 et les Galaxy Z Flip 4 à 6. Certaines tablettes comme les Tab S8 à S10 y auront aussi droit dans le courant de l'année 2025.