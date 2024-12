Samsung dévoile par erreur sa prochaine grande mise à jour One UI 7, et elle va particulièrement plaire aux créatifs

La prochaine grande mise à jour logicielle de Samsung s’est dévoilée par accident. Baptisée One UI 7, celle-ci promet des améliorations majeures pour les utilisateurs des smartphones de la marque. Cette fuite inattendue révèle une interface revisitée et des outils innovants qui s’annoncent très prometteurs.

Les grandes entreprises ne sont pas à l’abri des erreurs. Parfois, ces maladresses, parfois intentionnelles, permettent de découvrir en avance des informations précieuses. Qu’il s’agisse de nouveaux appareils ou de mises à jour logicielles, ces fuites génèrent souvent une grande curiosité auprès du public. Samsung, cette fois-ci, n’a pas échappé à la règle.

Récemment, une page du site officiel de Samsung Espagne a révélé par inadvertance les nouveautés de One UI 7, sa prochaine mise à jour majeure basée sur Android. One UI est l’interface maison de la marque, qui habille les smartphones et tablettes Galaxy en leur offrant des fonctionnalités exclusives. La page en question a rapidement été supprimée, mais pas avant que des internautes aient eu le temps de prendre quelques captures d'écrans et noter les informations clés.

One UI 7 facilite la créativité avec des outils dédiés basés sur l’IA et un design épuré

La mise à jour One UI 7 promet de ravir les utilisateurs grâce à des fonctionnalités reposant sur l’intelligence artificielle. Par exemple, « Sketch to Image » utilise l’IA pour transformer vos croquis en œuvres graphiques détaillées avec des styles variés comme le 3D Cartoon ou l’Aquarelle. Une autre nouveauté, « Portrait Studio », permet d’ajouter une touche artistique à vos photos, tandis que « Live Effects » enrichit les images avec des perspectives améliorées. Ces outils, fonctionnant via le cloud, garantissent des rendus professionnels pour stimuler la créativité des utilisateurs des smartphones Galaxy.

Outre ces outils d’IA, One UI 7 introduit un design modernisé. Les nouvelles icônes, les animations plus fluides et les notifications façon « Live Activities » au bas de l’écran de verrouillage apportent une touche contemporaine. La navigation s’améliore également avec la séparation des panneaux de notifications et des réglages rapides. La mise à jour sera déployée dès la fin 2024 sur les derniers appareils Galaxy, notamment les séries Galaxy S24, Z Fold 6 et Tab S10 Ultra.

https://twitter.com/chunvn8888/status/1862397160500928948