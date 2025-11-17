On sait pourquoi Samsung a complètement revu ses plans pour les Galaxy S26 et c’est la faute d’Apple

Si vous suivez les révélations autour des Galaxy S26 depuis ces derniers mois, vous savez que tout le monde dit tout et son contraire. Ce n'est pas pour rien : Samsung aurait complètement revu la copie de ses futurs smartphones en urgence. Pourquoi ? Parce qu'Apple a fait quelque chose de très particulier avec ses iPhone 17.

En général, les choses sont assez simples avec Samsung. Le constructeur sort de sa dernière génération de flagship, il se passe à peine quelques mois avant que les premières fuites n'apparaissent, on sait déjà tout ou presque quelques semaines avant la sortie, et l'on se retrouve avec un modèle standard, Plus et Ultra au lancement. L'arrivée de la gamme Edge a certes légèrement bousculé les choses, mais dans l'ensemble, il s'agit là d'un schéma classique.

Ce n'est absolument pas ce qui est en train de se passer avec les Galaxy S26. Petit résumé. Il y a quelques mois, les leakers affirment que Samsung compte se débarrasser du modèle Plus pour le modèle Edge, tandis que le modèle standard serait désormais nommé Pro. Puis, coup de théâtre, on apprend que le Galaxy S26+ existe finalement bel et bien, et qu'aucun modèle Pro ne devrait faire son apparition en 2026. Un revirement complet de stratégie qui, selon le média coréen NewsPim, s'explique par un simple facteur : l'iPhone 17.

Pourquoi Samsung a complètement revu son lineup pour les Galaxy S26

D'après NewsPim, le Galaxy S26 Pro aurait dû embarquer une batterie de 4900 mAh et un châssis de 6,9 mm. Le smartphone aurait également à un écran plus grand. C'est d'ailleurs ce qu'entendait déjà les bruits de couloir courant septembre. Bref, Samsung avait fait en sorte de justifier cette nouvelle appellation Pro. Mais entre-temps, Apple sort son iPhone 17. Avec son écran 120 Hz de 6,3 pouces, le modèle standard est bien meilleur que son prédécesseur, et ce, pour un prix relativement similaire.

C'est là que tout se joue. Certes, Samsung voulait améliorer son Galaxy S26 standard, mais il voulait surtout augmenter son prix. Désormais, avec un concurrent qui en fait de même tout en maintenant ses tarifs, le constructeur coréen ne peut plus se permettre de poursuivre sa stratégie initiale. Résultat : avec un Galaxy S25 Edge au succès très mitigé, Samsung a là deux raisons parfaites de finalement faire comme d'habitude : un Galaxy S26 standard, un Plus et un Ultra. Pour la nouveauté, il faudra attendre (au moins) 2027.

