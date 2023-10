Le rachat d’Activision-Blizzard-King par Microsoft est officiel, le design du Xiaomi 14 Pro fuite quelques jours avant sa sortie, un hôtelier français fait plier Google après avoir reçu de faux avis… bienvenue dans le récap' de la veille !



La fin du feuilleton Microsoft-Activision-Blizzard

Cela fait plus d’un an qu’on l’attend. Hier, la CMA a finalement donné son accord pour le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft. Bien évidemment, la firme de Redmond a rendu la chose officielle dans la foulée, à travers un communiqué. On s’attend désormais à ce que de nombreux jeux de l’éditeur rejoignent le Game Pass… et deviennent des exclusivités Xbox ?

Voici à quoi va ressembler le Xiaomi 14 Pro

Ça y est, le design du Xiaomi 14 Pro est dans la nature. À en croire les rendus, le constructeur abandonnerait l’écran incurvé des précédents modèles, au profit des bordures les plus fines de l’industrie, soit 1 mm d’épaisseur. On retrouvera un écran avec une diagonale de 6,6 pouces, un module photo à 4 capteurs à l’arrière. Le capteur principal de 1 pouce sera absent, remplacé par un plus petit.

Google attaqué en justice à cause d’une vague de faux avis

Raoul Salama, hôtelier en Saône-et-Loire, a décidé de se retrousser les manches après reçu une vague de faux avis négatifs sur Google. Face à l’inaction du géant américain, ce dernier s’est rapproché de la justice. Riche idée, puisque la première bataille a été remportée. Google a en effet été condamné pour avoir été trop lent à fournir l’identité des personnes derrière les faux avis.

