Les écrans de smartphones qui se réparent tout seuls, c’est pour bientôt

D'après un cabinet d'analyse, l'arrivée des écrans de smartphones qui réparent seuls les rayures est imminente. Attention cependant, la technologie ne sera pas miraculeuse non plus.



Quoi de plus énervant que de faire tomber son smartphone, le ramasser et constater avec horreur une belle fissure traversant l'écran de part en part. Ça ne vous empêche pas d'utiliser le mobile sans problème heureusement, mais c'est très moche. Généralement, vous vous résignez à conserver l'écran ainsi défiguré devant le prix prohibitif d'un remplacement. Et si ce n'était bientôt qu'un lointain souvenir ? Ça se pourrait bien selon les analystes de CCS Insight.

D'après eux, les écrans de smartphones aux capacités “d'autoguérison” arriveraient sur les étals dans 5 ans, en 2028. Le concept est un peu une arlésienne. Souvenez-vous, en 2014, le LG G Flex proposait un écran incurvé et un dos censé se réparer tout seul en cas de rayures. 3 ans plus tard, Apple déposait un brevet concernant un écran du même genre pour en équiper un jour ses iPhone, iPad et Mac. Selon le cabinet d'analyse, on y arrive bientôt : “ce n'est plus de la science-fiction, ça peut être fait. […] Le plus grand défi consiste à définir correctement les attentes”.

Les écrans de mobiles qui s'auto-réparent pourraient arriver sur le marché dans quelques années

Techniquement, il s'agirait d'ajouter un “nano-revêtement” sur l'écran. S'il est rayé, il créé une matière qui réagit au contact de l'air pour combler l'imperfection. CSS Insight parle d'attentes dans le sens où “il ne s'agit pas d'écrans brisés qui redeviennent miraculeusement [comme neuf]. Il ne s'agit que de petites rayures cosmétiques”. N'espérez donc pas assister à une régénération digne de Wolverine si votre écran de smartphone est particulièrement abîmé.

Lire aussi – Cet écran de smartphone se répare tout seul grâce à la température ambiante

Une fois la technologie sur le marché, le plus important sera de bien informer le consommateur de ce qu'elle peut réellement faire. Pas question de voir fleurir des vidéos de Youtubeurs saisissant un couteau pour rayer l'écran des modèles concernés et conclure que le système ne fonctionne pas. Ce n'est vraiment pas le but. On parle bien de corriger seul les micro-rayures survenant à la longue, voire après de légers chocs ou un trajet dans la poche trop près des clés, et c'est déjà pas mal.

Source : CNBC