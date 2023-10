Xiaomi 14 Pro : le smartphone se dévoile déjà en images à quelques jours du lancement

Xiaomi lancera à la fin du mois de nouveaux smartphones haut de gamme, les Xiaomi 14 et 14 Pro, et avant ça, on connaît déjà le design de la version la plus chère grâce à des rendus 3D détaillés signés OnLeaks.

Comme à son habitude, OnLeaks vient de dévoiler le design d’un smartphone qui n’a pas encore été officiellement présenté par son fabricant : le Xiaomi 14 Pro. On s’attend à ce que celui-ci arrive en Chine le 27 octobre prochain, après quoi il faudra probablement patienter jusqu’au début de l’année prochaine pour sa commercialisation en France.

Les rendus 3D du smartphone confirment plusieurs rapports précédents qui indiquaient que Xiaomi allait largement modifier le design de l’appareil par rapport à la génération précédente. Cependant, cette fois-ci, tous les leakers ne semblent pas être d’accord sur l’exactitude des rendus partagés par OnLeaks.

Le Xiaomi 14 Pro abandonnera l’écran incurvé du Xiaomi 13 Pro

Le changement le plus important que l’on peut distinguer au premier coup d’œil sur les rendus et l’abandon de l’écran incurvé, pourtant présent depuis plusieurs générations. Sur le Xiaomi 14 Pro, le fabricant aurait fait le choix d’utiliser un écran 2,5D plat. La dalle serait OLED QHD+, LTPO 120 Hz, et miserait surtout sur une luminosité encore jamais vue sur un smartphone de près de 3000 nits.

Une autre de ses particularités serait la finesse de ses bordures, qui promettent de battre des records. D’après plusieurs fuites, celles-ci ne mesureraient que 1 mm d’épaisseur, soit plus de 50% de moins que celles de l’iPhone 15 Pro Max. Cependant, on peut tout de même noter que celles-ci ne seront pas symétriques tout autour de l’écran, car le « menton », la bordure inférieure, semble légèrement plus épais que les autres.

La réduction des bordures entraîne également un positionnement assez particulier pour le capteur selfie. Si celui-ci ne bouge pas par rapport aux générations précédentes, l’élargissement de la surface de la dalle donne l’impression qu’il est positionné plus bas, et donc que le poinçon deviendra un peu plus gênant.

Pour ce qui est de la dalle, il s’agirait d’un écran avec une diagonale de 6,6 pouces, contre 6,73 pouces précédemment. Cette diminution entrainera aussi une réduction de la longueur du smartphone, ce dernier mesurant désormais 161,6 x 75,3 x 8,7 mm. Il devient cependant un peu plus large et plus épais, ce qui devrait l’alourdir sur la balance.

Xiaomi miserait sur 4 caméras sur son Xiaomi 14 Pro

Au dos, on retrouverait cette fois-ci 4 caméras différentes diposées en carré, contre 3 sur la génération précédente. C’est sur le point que les avis divergent, car de nombreux leakers assurent que le smartphone n’offrira que 3 caméras.

On sait que le Xiaomi 14 Pro abandonnera son capteur principal de 1 pouce pour une caméra un peu plus petite, ce qui pourrait peut-être expliquer l'ajout d’un quatrième capteur photo pour améliorer la polyvalence de l'appareil. Il reste maintenant à voir si cela se confirmera à mesure que nous approcherons de la conférence officielle prévue à la fin du mois.

Notons aussi le retour du deuxième haut-parleur sur la tranche supérieure du smartphone, qui avait fait la renommée des Xiaomi Mi 10, Mi 11 et 12, mais qui avait disparu avec la série 13. On devrait donc avoir droit à un son stéréo plus puissant et plus immersif qu'avec le haut-parleur situé au-dessus de l'écran. Le smartphone devrait aussi être certifié IP68 pour la protection à l’eau et à la poussière.

Parmi les autres spécifications techniques attendues, citons le nouveau Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, qui sera dévoilé dans quelques jours, une batterie d’au moins 4860 mAh avec une recharge rapide 120W ainsi qu’un capteur photo principal de 50 MP.