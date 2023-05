On connait le prix de la ROG Ally, le smartphone pliable de Motorola dévoile sa fiche technique, c’est le récap

La console portable ROG Ally a un prix presque officiel, les spécifications du Razr 40 Ultra de Motorola ont fuité, le Pixel 7a va marquer une étape importante pour Google, c’est l’heure du récap !

Les gadgets portables, qu’il s’agisse des smartphones de Google et de Razr, ou encore de la console portable d’ASUS, ont marqué l'actualité du 3 mai 2023. La ROG Ally du constructeur taiwanais va marcher sur les platebandes du Steam Deck de Valve, mais s’annonce légèrement moins compétitive en termes de tarif. Question prix, Motorola compte satisfaire les clients à la recherche d’un smartphone pliable abordable, mais performant. La rumeur court que Google va abandonner ce segment de marché. Le Pixel 7a sera peut-être la dernière édition de la série accessible de la marque américaine.

On connait le prix de la ROG Ally d’ASUS

Si l’on ne sait toujours pas quand la ROG Ally sera mise à la disposition des gamers européens, le site WinFuture a dévoilé le prix de la console portable d’ASUS. Si son tarif est effectivement de 799 €, elle se montrera 18 % plus onéreuse que sa concurrente directe, le Steam Deck. Un surcoût qui sera, espérons-le, largement compensé par de meilleures performances et un équipement plus au goût du jour. Il faudra au moins cela pour convaincre les clients potentiels de dépenser plus.

La fiche technique du Razr 40 Ultra de Motorola a été dévoilée

Vous aimeriez vous offrir un smartphone pliable, mais vous trouvez les prix pratiqués à l’heure actuelle totalement rédhibitoires ? Le Razr 40 Ultra de Motorola pourrait constituer une bonne alternative aux smartphones premium de Samsung et autres Oppo. Le smartphone à clapet de la filiale de Lenovo ne tournera pas avec le processeur le plus puissant du moment, mais avec un Snapdragon 8+ Gen 1. Une puce qui, même si elle n’est pas toute récente, a montré de belles performances dans une utilisation au quotidien, à travers le Galaxy Z Flip 4, par exemple.

Le Pixel 7a marquera la fin d’une gamme très appréciée

Il se murmure que le Pixel 7a, dont la sortie est imminente, pourrait être le dernier modèle d’une série qui était née avec le Pixel 3a, en 2019. La gamme de smartphones abordables, mais performants de la marque américaine a rencontré un franc succès, surtout depuis l’année dernière, avec le Pixel 6a dont tout le monde a vanté le très bon rapport performances/prix. Il se murmure que le géant de la Silicon Valley veut éviter de faire de la concurrence à ses appareils premium avec des appareils trop bon marché.

