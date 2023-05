Le prix des forfaits mobiles de Bouygues augmente de 3 €, Google adopte définitivement les Passkeys, c’est le récap !

Bouygues Telecom augmente à nouveau le prix de ses abonnements mobiles, Google implémente les Passkeys, le Pixel 7a sera abordable, mais pas tant que ça, c’est l’heure du récap de la veille.

Ce jeudi 4 mai 2023, Bouygues Telecom a fait parler de lui, et pas forcément en bien. L’opérateur augmente ses prix, mais cette hausse n’est pas inéluctable. Le Pixel 7a est le smartphone abordable de Google. Sans pour autant atteindre des sommets, son tarif ne le placera pourtant pas dans le segment d’entrée de gamme. La firme de Mountain View fait aussi parler d’elle avec l’adoption définitive des Passkeys dans votre compte Google.

Bouygues augmente les prix de ses abonnements mobiles

L’opérateur téléphonique n’en finit plus d’augmenter ses tarifs. Cela dit, pour 3 € supplémentaires, il vous propose d’augmenter votre enveloppe data. Si vous n’avez que faire de 30 Go de données en plus, vous avez toujours la possibilité d’en informer la compagnie et de ne pas subir les effets de l’inflation. Il vous suffit pour cela de suivre le lien indiqué dans l’email que vous a envoyé la compagnie.

Le Pixel 7a sera abordable, mais pas moins cher que son prédécesseur

À en croire la rumeur qui agite la toile actuellement, le Pixel 7a de Google devrait coûter 10 % plus cher que son devancier. En pratique, la différence sera de l’ordre de la cinquantaine d’euros. Cela parait peu, mais en ces temps de crise économique, c’est un écart qui pourrait décider de nombreux clients à se tourner vers un smartphone concurrent, du côté de Samsung et son Galaxy A54, par exemple qui en fonction des diverses offres promotionnelles peut se trouver à un prix inférieur à 400 €.

Les Passkeys arrivent, les jours des mots de passe sont comptés

C’est officiel, le géant de la recherche en ligne a annoncé que les très nombreux titulaires d’un compte Google peuvent désormais choisir les Passkeys comme technique de connexion sur Gmail, ou tout autre service de la compagnie. Une révolution silencieuse est en marche ; Apple et Microsoft ne devraient pas tarder à emboîter le pas au géant de la recherche en ligne.

