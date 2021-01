Olvid : cette application de messagerie française est plus sécurisée que WhatsApp et Signal

Olvid, une application de messagerie instantanée made in France, est plus sécurisé que WhatsApp, Signal, Telegram et consorts. Contrairement aux applications concurrentes, Olvid ne réclame pas l'accès à votre liste de contacts et ne demande pas de numéro de téléphone. De plus, la messagerie ne stocke aucune information sur des serveurs.

Début janvier 2021, WhatsApp a annoncé l'entrée en vigueur de nouvelles conditions d'utilisation. L'application de messagerie instantanée numéro 1 partagera désormais une foule de données avec sa maison mère, Facebook. WhatsApp a rapidement tenu à rassurer ses milliards d'utilisateurs en précisant que seules les conversations avec les entreprises seront partagées avec le réseau social. De même, on notera que le RGPD devrait protéger les utilisateurs européens de WhatsApp contre les indiscrétions de Facebook.

Malgré tout, l'affaire a poussé de nombreux internautes à déserter WhatsApp pour migrer vers des applications concurrentes, dont Signal ou Telegram. Comme le rapportent nos confrères de RTL, il existe pourtant une application française bien plus sécurisée que Signal ou Telegram : Olvid. “WhatsApp et Signal n'ont pas le même engagement en matière de traitement des données mais elles fonctionnent sur le même modèle. Ce sont des applications mobiles qui identifient les contacts par leur numéro de téléphone et les mettent en relation dans une conversation à l'aide d'un serveur central” souligne Gerome Billois, expert en cybersécurité chez Wavestone, interrogé par RTL. Selon l'expert, Signal n'est pas si différent de WhatsApp.

Une messagerie sécurisée 100% anonyme

Développé par des chercheurs en cryptographie français, Olvid offre des fonctionnalités similaires à WhatsApp, Signal ou Telegram. Il est en effet possible d'envoyer des messages, de passer des appels ou des partagera des vidéos et des photos. Pour protéger les données échangées par ses usagers, Olvid se sert d'un protocole de chiffrement qui ne s'appuie pas sur l'utilisation d'un serveur global.

“Olvid est le seul moyen de communication ne faisant plus reposer la sécurité des échanges sur des serveurs” explique Olvid sur son site web. L'application crée un lien direct entre les internautes et fait l'impasse sur les tiers de confiance, contrairement aux autres solutions du marché. De plus, Olvid est “la seule messagerie à chiffrer également les métadonnées en garantissant ainsi l’anonymat des interlocuteurs”.

Il est donc strictement impossible de remonter jusqu'à l'identité des participants. “Aucun tiers ne peut identifier les participants, pas même le serveur” avance Olvid sur son site web. D'ailleurs, Olvid ne demande pas de numéro de téléphone ni l'accès au répertoire de contacts des utilisateurs. Il suffit d'entrer un nom et un prénom pour commencer à utiliser Olvid. Notez que le service ne vérifie pas les noms communiqués par les internautes. De facto, vous pouvez donc renseigner un pseudonyme.

Pour Olvid, le fonctionnement de WhatsApp en matière de sécurité n'a aucun sens

“On trouve au coeur de WhatsApp un annuaire qui recoupe l'intégralité des 2,5 milliards de numéros de téléphone des utilisateurs et joue le rôle de tiers de confiance pour mettre en relation les canaux sécurisés de leurs téléphones. Mais en matière de sécurité et de protection des données, un tiers de confiance pour 2,5 milliards de personnes, ça n'a aucun sens. S'il est piraté ou malveillant, vous n'avez plus de sécurité” tacle Thomas Baignères, cofondateur d'Olvid, à RTL. Á l'inverse de WhatsApp, Olvid ne repose pas sur un annuaire qui centralise tous les numéros de téléphone.

Pour entrer en contact avec d'autres internautes, les utilisateurs doivent envoyer un code PIN composé de 4 chiffres. Ce code est directement généré dans l'application. Olvid encourage les utilisateurs à renseigner les informations lors d'une rencontre en face à face pour une sécurité optimale. Néanmoins, l'application permet aussi d'ajouter un contact à distance “avec le même niveau de sécurité que si vous étiez face-à-face”. Dans ce cas là, la messagerie permet de transmettre un lien invitant les deux interlocuteurs à échanger leurs codes respectifs. “La sécurité des échanges repose sur la confiance que les utilisateurs se font” explique Thomas Baignères. Cet “échange de clés sur un canal authentique” remplace les tiers de confiance utilisés par WhatsApp, Signal ou Telegram.

Plus sophistiqué que WhatsApp et les autres, Olvid se destine surtout aux entreprises. Néanmoins, la messagerie a enregistré un afflux “monumental” de nouveaux utilisateurs depuis l'annonce des nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp. Sur le Play Store, l'application a d'ailleurs passé la barre des 10 000 téléchargements.

Source : RTL