Olvid : découvrez la messagerie française plus sécurisée que WhatsApp et Telegram

Olvid est la messagerie d’une Start-up française : l’application est présentée comme la plus sécurisée du marché, et pour cause – les conversations, systématiquement chiffrées, connectent directement l’utilisateur et son destinataire, sans passer par un serveur central.

Entre WhatsApp, désormais dans le giron de Facebook pour le meilleur et pour le pire, Telegram, dont l’indépendance vis-à-vis du pouvoir Russe n’est pas démontrée, ou Signal qui recevrait depuis 2015 des fonds du gouvernement américain, trouver une messagerie qui garantisse vraiment le secret de vos communications en 2020 est moins facile que cela en a l’air. Le chiffrement de bout-en-bout n’est plus vraiment une garantie, étant donné que ces trois applications leaders du marché reposent toutes sur une architecture centralisée avec des serveurs intermédiaires.

Dès lors, un acteur gouvernemental voire même des pirates peuvent potentiellement accéder à des conversations en clair dès lors qu’ils parviennent à accéder aux serveurs de ces applications. C’est justement sur ce terrain que l’application d’une startup française, Olvid, tire son épingle du jeu. Olvid se présente sous la forme d’une application Android est iOS avec peu ou prou les mêmes fonctionnalités que WhatsApp et d’autres concurrents.

Olvid, la messagerie sans intermédiaires

On peut utiliser l’application pour communiquer avec des amis et des contacts professionnels, créer des groupes de discussion, transmettre des photos, vidéos et autres fichiers. La différence tient principalement au chiffrement et à la sécurité. Olvid propose en effet un chiffrement fort, mais contrairement à WhatsApp, Telegram et Signal, chaque conversation établit un lien direct avec le ou les destinataires, sans passer par un serveur central.

Dès lors, quand bien même les serveurs d’Olvid (ils en ont quand même pour gérer l’infrastructure de l’application ou les comptes utilisateurs) se ferait pirater, le contenu des conversations privées ne peut en aucun cas être exposé. En fait la seule manière d’avoir accès à ces conversations, c’est de le faire via le smartphone du destinataire ou de l’émetteur. Le chiffrement d’Olvid repose sur un « moteur cryptographique » fruit de cinq années de recherche.

Lorsque vous invitez un contact à rejoindre une discussion, vous pouvez le faire en lui présentant un QR code ou en lui envoyant un lien à usage unique par SMS ou tout autre mode de partage. Ses concepteurs expliquent que l’application « Olvid est gratuite dans un premier temps », sans dire si cette gratuité prendra ou non prochainement fin.

Dans une interview accordée à Challenges, les responsables de cette messagerie sécurisée made in France expliquent que la « sécurité de l’application repose sur notre cryptographie de pointe qui prouve mathématiquement l’intégrité, la confidentialité et l’anonymat des communications des utilisateurs ». et ajoutent que cette sécurité peut être particulièrement utile « lors d’une gestion de crise ou pour un cadre en déplacement dans un pays type Russie ou Chine ».

Vous pouvez tester dès maintenant l’application Olvid en la téléchargeant sur le Play Store :

Source : Challenges