Offres Fnac : jusqu’à -30% sur les PC portables pour Noël

C'est enfin Noël et pour fêter ça, la Fnac vous propose des réductions incroyables sur de nombreux modèles de PC portables. Retrouvez les meilleures offres du moment dans cet article.

Acheter le Chromebook Asus CX1400CNA-BV0085 à 249,99€

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez vous équiper à prix mini grâce à des réductions exceptionnelles sur de nombreux PC portables. Parmi eux, on trouve le Chromebook Asus CX1400CNA-BV0085 à seulement 249,99€ au lieu de 349,99€. Une réduction de 100€ bien utile pour commencer l'année 2022 sur les bons rails.

Le Chromebook Asus CX1400CNA-BV0085 est doté d'un écran 14 pouces avec un processeur Intel Celeron, 4Go de RAM et 64Go de stockage SSD.

Asus, Lenovo, HP : toutes les meilleures marques à prix cassé

La Fnac va plus loin et vous propose de nombreux modèles avec des réductions allant jusqu'à -30%. L'enseigne propose de plus plusieurs marques pour plaire à tout le monde et convenir à toutes les bourses. Pour vous aider à faire votre choix, nous avons sélectionné ci-dessous les offres les plus intéressantes selon nous :

Avec certaines de ces offres, vous pouvez profiter d'un mois offert au Xbox Game Pass Ultimate.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.