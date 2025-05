Offres de choc chez Samsung pour la fête des mères : le meilleur de la tech à prix cassé !

Samsung propose des offres spéciales pour la fête des Mères. Des idées cadeaux high-tech pour faire plaisir aux mamans branchées, et à des prix avantageux.

C’est bientôt la fête des Mères. Cette année, la date de l’événement est fixée au 25 mai en France. Il ne vous reste donc que quelques jours pour trouver le cadeau idéal, et ce n’est jamais une tâche aisée. Si vous penchez plutôt pour un cadeau high-tech, Samsung propose en ce moment des promotions spéciales pour célébrer les mamans.

Nous sommes le dernier week-end avant l’événement. C’est le moment plus que jamais de se décider. Et pendant ce week-end justement, Samsung propose le code promo spécial MAMAN10 qui vous donne droit à 10 € de réduction tous les 100 € d’achat sur quasiment tout son site. Et pour le Galaxy S25 Edge, vous avez le code EDGE10 qui vous donne droit à 10% de réduction.

Galaxy S25 Edge : une belle remise pour le nouveau smartphone Samsung

Il ne vous a sans doute pas échappé que Samsung lançait cette semaine un tout nouveau smartphone : le Galaxy S25 Edge, son modèle le plus fin jamais créé. Il se distingue ainsi des autres smartphones de la série S25 par son design tout en finesse, ce qui apporte une toute nouvelle expérience. Il ne pèse que 163 grammes, avec 5,8 mm d'épaisseur. C'est 23 grammes de moins que le Galaxy S25+ et 1,5 mm d'épaisseur en mois malgré une taille identique.

Pour le reste, le Galaxy S25 Edge est un smartphone tout aussi puissant que les autres. En ce moment, vous pouvez l'acheter à 1016 € au lieu de 1372 €, soit 356 € en remise immédiate. En échangeant un ancien smartphone, vous pouvez faire baisser le prix davantage. Voici un résumé des offres sur le Galaxy S25 Edge :

c'est deux fois plus de stockage pour le même tarif, ce qui représente 120 euros de réduction 10% de réduction avec le code promo EDGE10

5% de remise si vous payez avec Samsung Pay

5% de remise supplémentaire en utilisant l'application Samsung Shop

en plus si vous avez ancien smartphone à faire reprendre Jusqu'à 20% de remise sur les produits de la gamme Samsung Galaxy (Buds 3, Watch 7/Ultra, Ring, etc.)

30% de remise sur les coques et protections d'écran

30% de remise sur l'assurance Samsung Care+, avec 3 mois offerts

Gemini Advanded + 2 To de stockage Cloud offerts pendant 6 mois.

Galaxy Watch 7

Une montre connectée est aussi une excellente idée cadeau pour les mamans. La Galaxy Watch 7 est l'une des références du marché. En ce moment, elle fait l'objet d'une réduction de 50 € dans sa version disposant d'un boîtier de 40 mm. D'abord, elle est à 220 € au lieu de 250 €. Et ensuite, avec le code promo MAMAN10, vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire de 20 €, ce qui porte le prix à seulement 199 €.

Agréable à porter et proposant une kyrielle de fonctionnalités aussi bien pour la santé et le suivi des activités physiques, la Galaxy Watch 7 est assurément l'une des meilleures montres connectées du marché et elle tourne sous Wear OS.

Une Galaxy Ring

Lancée l'année dernière, la Galaxy Ring est une bague connectée à tout faire. Premier produit du genre chez Samsung, elle permet d'allier le côté “accessoire de mode” d'une bague aux aspects pratiques d'un objet connecté moderne. Avec une remise de 40 € grâce au code MAMAN10, la Galaxy Ring passe à 410 € au lieu de 450 €.

À l'instar de la Galaxy Watch, la bague Samsung est aussi un excellent accessoire de santé et de fitness. En plus de vous accompagner au quotidien dans vos activités sportives, elle mesure également plusieurs données sanitaires : niveau d’oxygène dans le sang, rythme cardiaque, niveau de stress et est également capable d’analyser la qualité de votre sommeil.

Une tablette Galaxy Tab A9/A9+ à partir de 109 €

Une tablette pas chère, c'est aussi une excellente idée cadeau pour la fête des Mères. Les Galaxy Tab A9 et A9+ sont des modèles d'entrée de gamme très populaires chez Samsung. Et grâce à l'offre en cours, vous pouvez avoir la Tab A9 à partir de 109 € avec le code MAMAN10 et 30 € remboursés après achat.

Cette tablette a un écran de 8,7 pouces, mais, si vous voulez un modèle plus grand, optez pour la Tab A9+ qui fait 11 pouces et qui est disponible pour quelques dizaines d'euros de plus : à partir de 169 € avec le code MAMAN10 et les 30 € remboursés.