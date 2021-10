Bon plan YesLicense: la suite Office 2019 à moins de 8€

En ce moment chez Yeslicence, vous pouvez profiter de réductions allant jusqu’à -60% sur de nombreuses licences Microsoft Office et Windows d’occasion. Découvrez toutes les offres dans cet article.

À l’occasion de la rentrée scolaire, le distributeur de licences Microsoft Office et Windows d’occasion, Yeslicence, vous propose des réductions pouvant aller jusqu’à -60% sur de nombreux produits. Parmi eux, vous pouvez notamment vous procurer Windows 10 Home ou Office Pro Plus 2016 pour seulement 9,99€.

Pour les particuliers ou les magasins de dépannage informatique, Yeslicence propose également :

Pour les professionnels, Yeslicence propose une consultation gratuite de 30 minutes avec un Expert Microsoft pour répondre à toutes vos questions sur votre projet d’achat. Vous pouvez aussi bénéficier des offres suivantes :

Yeslicence, les meilleurs prix sur le web et 8 ans d’expertise sur les produits Microsoft

Depuis déjà 8 ans, Yeslicence propose les meilleurs prix sur le web et l’avantage de l’achat à la source. L’enseigne a déjà convaincu 95% des clients d’après le site d’avis Trustpilot. Et pour causes : elle est distributrice, française et propose la livraison immédiate par email.

En cas de problème ou question, vous pouvez profiter d’un support technique 24/7, ainsi que 2 techniciens à votre service pour vous aider lors de votre installation. Vous pouvez également suivre les procédures d’installation textes et vidéos publiées régulièrement sur le site. Aussi, si une clé est défectueuse, Yeslicence vous la remplace automatiquement, et ce, sans attendre.

Pour proposer des prix bas toute l’année, Yeslicence achète des licences Microsoft en volumes importants à des entreprises qui ne les utilisent plus pour différentes raisons. Après l’achat, Yeslicence vérifie que les licences fonctionnent correctement et les revend ensuite au meilleur prix. L’entreprise n’a pas de bureaux physiques et propose la livraison dématérialisée.

Précisons finalement que le fonctionnement de Yeslicence est tout à fait légal, tant que les licences sont achetées en Europe comme prévu par la Cour de Justice de l’Union européenne depuis l’arrêt UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp., daté du 3 juillet 2012 (affaire c-128/11).

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Yeslicence.