Offre VPN : découvrez comment profiter de 85% de réduction chez ZenMate

Cette offre VPN proposée par ZenMate réduit le prix du service à seulement 1,64 € par mois. Le fournisseur offre 85% de réduction et fait de son VPN l'un des moins chers du marché. ZenMate est détenu par un poids lourd de l'industrie qui possède également CyberGhost et ExpressVPN.

4000 serveurs Connexions simultanées illimités 80 pays couverts

Dans l'environnement d'Internet qui est de moins en moins sûr, les VPN sont devenus indispensables pour des millions d'internautes. Aussi incontournables qu'ils soient pour bien des raisons, ils sont aussi loin d'être accessibles. Mais grâce à des promotions régulières comme on en voit tous les jours sur le marché des forfaits mobiles, il est possible de souscrire à une offre VPN permettant de bénéficier de grosses réductions.

C'est ce que propose ZenMate en ce moment. Le fournisseur offre une réduction de 85% sur le prix mensuel de son abonnement. Ce bon plan en fait l'un des VPN les moins chers actuellement. C'est une offre tout aussi intéressante que celles que proposent CyberGhost ou encore PureVPN, toutes à un prix situé sous la barre des 2 €.

Comment profiter de ce VPN à seulement 1,64 € par mois

Le tarif mensuel de ce VPN est de 10,99 € par mois. Mais ZenMate offre 85% de réduction qui font descendre le prix à 1,64 €. Pour profiter de ce tarif réduit, rien de plus simple. Il vous suffit de choisir l'abonnement de 3 ans (36 mois) qui fait baisser le prix mensuel. Vous paierez donc 59 € en tout et pour tout pour 36 mois de services sans arrêt.

C'est évidemment le plan le plus avantageux. Mais il reste possible de prendre l'abonnement VPN d'un an. Auquel cas, la réduction passe à 59%. ZenMate vous reviendra ainsi à 4,49 € par mois. Le fournisseur offre également une garantie “satisfait ou remboursée” de 30 jours qui vous permet de tester la solution comme un VPN gratuit.

Que vaut ZenMate face à la concurrence ?

Il faut tout d'abord savoir que ZenMate appartient à la société Kape Technologies, la même qui possède CyberGhost VPN et ExpressVPN qui font partie des VPN incontournables du marché. Les trois solutions ne sont pas pour autant égales dans ce qu'elles proposent, chacune ayant sa propre identité et ses propres technologies. Avec ZenMate, vous êtes toutefois assurés de bénéficier d'une protection efficace de votre trafic.

Grâce notamment aux protocoles les plus sûrs comme OpenVPN, avec un chiffrement AES-256. Ce VPN est par ailleurs garanti no log et dispose de plus de 4000 serveurs dans 80 pays. L'autre atout majeur de Zenmate, c'est que vous pouvez l'utiliser sur un nombre illimité d'appareils, et c'est aussi un VPN Android qui assure son rôle avec efficacité.