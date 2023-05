MacBook Air M2 : superbe offre Fnac à saisir sur l’ordinateur Apple !

Le MacBook Air avec sa puce M2 fait l'objet d'une superbe offre promotionnelle chez Fnac ! Pendant une durée très limitée, le site marchand français vous donne la possibilité d'avoir le modèle 2022 de l'ordinateur Apple avec une réduction totale de 220 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Au cours du long week-end de l'Ascension, le domaine de l'informatique est mis en avant par l'enseigne Fnac. Jusqu'à ce dimanche 21 mai 2023, il est ainsi possible de bénéficier d'une réduction totale de 220 euros sur l'achat du MacBook Air M2.

En effet, l'ordinateur portable Apple proposé dans son coloris noir Minuit et sa version 256 Go est disponible au prix de 1249 euros au lieu de 1349 euros ; soit 100 euros de remise avec le coupon MICRO100 (code à saisir au cours de l'étape de la commande). En plus de la remise, le MacBook Air M2 est éligible à un bonus de reprise de 120 euros, à condition de rendre un ancien ordinateur Apple. Au total, l'Apple MacBook Air avec M2 revient à 1129 euros.

Successeur du MacBook Air de 2020, le MacBook Air 2022 est équipé d'un écran Liquid Retina rétroéclairé par LED de 13,6 pouces avec la technologie IPS et une résolution native de 2560 x 1664 pixels. L'ordinateur portable de la firme de Cupertino embarque la puce Apple M2 incluant un CPU 8 cœurs, un GPU 8 cœurs et lee Neural Engine 16 cœurs. On retrouve aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie lithium‑polymère de 52,6 Wh assurant une autonomie maximale de 15 heures de navigation web sans fil, un port de charge MagSafe 3, une prise casque 3,5 mm et deux ports Thunderbolt/USB 4. Pour en savoir plus, nous vous conseillons de consulter notre article associé au test de l'Apple MacBook Air M2.