Offre Flash : Ce casque Sony à réduction de bruit vous coûtera moins de 100 € !

Un casque Sony à réduction de bruit, léger, confortable, et surtout à moins de 100 € ? C’est possible ! On vous dévoile ce bon plan à ne surtout pas manquer. Un son exceptionnel et des fonctionnalités premium, tout en respectant votre budget.

Découvrir l'offre dès maintenant

Si vous êtes à la recherche d’un casque sans fil offrant une qualité sonore exceptionnelle et une réduction de bruit efficace, voici une offre à ne pas manquer. La Fnac propose actuellement le Sony WH-CH720N à 99,99 € au lieu de 150,99 €, soit une remise de 34 %. Et ce n’est pas tout : vous bénéficiez également de 3 mois offerts sur Deezer Premium ou Deezer Famille. Une occasion à saisir !

Pourquoi choisir le Sony WH-CH720N ?

Le Sony WH-CH720N est un casque sans fil à réduction de bruit qui combine performance audio et confort. Son processeur V1 et la technologie DSEE assurent un son riche et équilibré, même pour les morceaux compressés. Il est également équipé de la technologie 360 Reality Audio, qui optimise l'expérience d’écoute en fonction de la forme de vos oreilles, pour un son encore plus immersif.

Avec sa réduction de bruit active à double capteur, vous pouvez personnaliser l'intensité de l’annulation des bruits externes pour s’adapter à votre environnement. Ce modèle est également extrêmement léger (192 g) et offre une autonomie de 35 heures avec la réduction de bruit activée, et jusqu’à 50 heures sans. La connectivité Bluetooth multipoint vous permet de lier deux appareils en même temps, et sa charge rapide vous garantit jusqu’à 60 minutes d’écoute supplémentaire en seulement 3 minutes de recharge.

Un bon plan à ne pas manquer

Avec cette remise de 34 %, le Sony WH-CH720N à 99,99 € est un excellent choix pour ceux qui recherchent un casque sans fil de qualité, à la fois performant, confortable et à prix réduit. Et avec 3 mois Deezer gratuits, cette offre devient encore plus intéressante.

N’attendez plus, cette offre est valable sur le site de Fnac et en magasin. C’est le moment idéal pour vous offrir ce casque à réduction de bruit sans casser votre budget !