Oculus Quest 2 : il est désormais possible de jouer sans fil à ses jeux sur PC

L’Oculus Quest 2 accueille une nouvelle mise à jour qui apporte une fonctionnalité de taille : la possibilité de jouer sans fil à vos jeux installés sur PC. Une option réclamée depuis longtemps par les joueurs, mais qui est encore en phase expérimentale. Cette MàJ permet aussi aux développeurs de proposer un taux de rafraichissement de 120 Hz dans leur titres.

Le casque d’Oculus est avant tout axé sur la mobilité et fonctionne de manière indépendante via un logiciel embarqué avec lequel il est possible de télécharger des jeux. Il offre également la possibilité de se brancher à un ordinateur grâce à un câble afin de profiter de gros jeux VR installés sur votre machine. Avec le firmware 28, le câble ne sera plus nécessaire.

En effet, le nouveau mode Airlink permet de profiter de sa ludothèque sans être tenu par un fil. Parfait pour l’immersion. Il faut signaler qu’il y a tout de même des contraintes à respecter, puisque la manœuvre est gourmande en ressources. Il faut donc rester près de son point d’accès Internet, dans un rayon de six mètres, et utiliser une connexion fibre 5 GHz. Votre modem doit également être relié à votre PC via Ethernet.

L'Oculus Quest 2 accueille le 120 Hz

Même dans ces conditions, tout ne sera pas parfait, prévient Oculus. En effet, la chose est toujours en phase d’expérimentation et il se pourrait que des soucis viennent perturber vos sessions de jeu. Le firmware 28 est actuellement en déploiement et il se pourrait qu’il soit déjà possible de le télécharger. A noter que si cette solution officielle est louable, il existait déjà des moyens de jouer sans fil à ses jeux PC via des logiciels non officiels.

En plus de cette nouveauté, le firmware 28 apporte d’autres petites choses, comme la possibilité pour les développeurs de supporter un taux de rafraichissement de 120 Hz, ainsi que le monde Infinite Office, qui permet de modéliser votre bureau en VR. Idéal pour travailler dans des environnements exotiques sans bouger de chez soi.