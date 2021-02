Star Wars Republic Commando : le jeu culte arrive en avril sur PS4, PS5 et Switch

Star Wars Republic Commando est un jeu sorti en 2005 et qui a marqué les fans de la licence. Il va avoir le droit à une seconde jeunesse avec un portage sur PS4, PS5 et Switch. Il ne s’agit pas d’un remake, mais des améliorations seront tout de même apportées.

Republic Commando, sorti en 2005 sur PC et Xbox, n’est pas le titre Star Wars le plus connu. Pourtant, c’est un jeu qui aura marqué les fans par son ambiance et son gameplay. Il reviendra très bientôt sur PS4 et Switch dans une version revue et corrigée. Sa sortie est prévue pour le 6 avril prochain.

Le studio Aspyr Media se charge en effet de le porter sur les nouvelles consoles. Il sera disponible sur Switch, mais également sur PS4. Il sera possible d’y jouer aussi sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité, avec en prime une utilisation de la manette Dual Sense, nous promet-on. Notons qu’il était déjà ressorti sur Xbox One en 2018. Le jeu coûtera 15 dollars. On imagine que le prix en euros sera sensiblement le même. Il ne s’agit pas d’un remake, ni même d’un remaster, mais bien d’un portage. Toutefois, quelques améliorations ont été apportées au jeu de base, notamment au niveau de la maniabilité qui se voudra plus moderne. De nouveaux trophées seront également implantés.

Republic Commando nous plonge dans la guerre des clones

Republic Commando a été développé par feu LucasArt. Le titre se déroule pendant la guerre des clones, c’est-à-dire entre l’épisode 2 et 3. Le joueur y incarne Delta 38, le chef de l’escouade Delta, unité d’élite de la République. Dans ce FPS, on progresse à travers des niveaux en tuant les ennemis, mais avec une touche tactique supplémentaire. Il est en effet possible de donner des ordres à ses équipiers afin d’arriver à ses fins. Temuera Morrison, l’acteur jouant Jango et Boba Fett dans les films et The Mandalorian, prête sa voix aux clones.

Une ressortie qui fait plaisir et qui permettra à ceux n’ayant jamais joué de découvrir cette pépite méconnue. Notons que si vous avez déjà vu la série The Clone Wars, vous connaissez déjà les personnages de Republic Commando, l’escouade Delta apparaissant dans la saison 3.