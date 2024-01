Cette peinture serait un vrai bouclier contre le réchauffement climatique, voici comment

Un revêtement à base de verre et d’aluminium parviendrait à réfléchir presque la totalité des radiations solaires pour réduire la température de la Terre. Il serait aussi extrêmement durable.

À cause de la pollution principalement, la planète se réchauffe inexorablement depuis des années à un rythme de plus en plus alarmant. Les conséquences sont connues. Fonte des glaces, augmentation des risques d’inondation, températures moyennes en hausse… Avec le cercle vicieux que cela implique : il fait de plus en plus chaud, on lance de plus en plus la climatisation, ce qui pollue davantage, etc.

Face à la situation, nombreux sont celles et ceux qui essayent d'y mettre du leur. Même les grandes entreprises comme Google prennent le sujet au sérieux en annonçant des mesures contre le changement climatique. L'objectif est simple sur le papier : diminuer au maximum la montée des températures. Pour cela, il y a plusieurs possibilités, dont certaines tout droit sorties d'un film de science-fiction à l'instar de ce pare-soleil gérant dans l'espace. Pourtant, c'est bien là que se trouve une solution concrète, à savoir renvoyer les radiations solaires dans l'espace.

Une peinture parvient à renvoyer presque 100 % des radiations solaires pour refroidir la Terre

Une équipe de chercheurs de l'Université du Maryland a justement mis au point un genre de peinture à base de particules de verre et d’oxyde d’aluminium bon marché. Appliquée sur des revêtements comme les toits des bâtiments ou les routes, elle pourrait refléter jusqu'à 99 % de la lumière solaire. “Pourrait” parce que pour l'instant, ce résultat impressionnant a été mesuré en laboratoire seulement.

La Terre se refroidit naturellement en renvoyant les radiations solaires dans l'espace. La peinture en question accélère le processus en réfléchissant la lumière du soleil à l’intérieur de la fenêtre de transparence atmosphérique. Il s'agit d'une gamme du spectre électromagnétique qui peut traverser l'atmosphère terrestre et s'échapper dans l'espace sans augmenter la température de la planète. Autrement dit : l'espace devient un dissipateur thermique, comme celui que l'on met sur certains composants électroniques.

Disponible en quatre couleurs, le revêtement peut durer au moins 30 ans. Il résiste à des températures allant jusqu'à 1000° Celsius, à l'eau et aux flammes. En refroidissant la planète, c'est cette fois un cercle vertueux qui pourrait se créer, réduisant le besoin d'utiliser la climatisation et ce qui s'en suit.

Source : Space.com