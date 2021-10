Android 11 arrive bientôt sur les Nvidia Shield TV, la phase de test a déjà commencé

Nvidia teste actuellement Android 11 sur ses Shield TV. Plusieurs utilisateurs ont annoncé la chose sur Reddit, avant de voir leurs publications supprimées. Pour l'instant, impossible de savoir quand la nouvelle version de l'OS sera déployée.

Comme vous le savez peut-être, cela fait plusieurs années maintenant que les Nvidia Shield TV tournent sous Android 9. Il y a quelques semaines, plusieurs utilisateurs ont interpellé le constructeur pour savoir si Nvidia comptait proposer une nouvelle version de l'OS prochainement. Nvidia a préféré faire l'impasse sur Android 10, faute de nouveautés significatives entre Android 9 et 10.

En revanche, Nvidia porte visiblement plus d'intérêt pour Android 11, comme le dévoilent nos confrères d'Android Headlines. En effet, plusieurs indices laissent à penser que Nvidia teste actuellement Android 11 sur ses Nvidia Shield. Plusieurs utilisateurs sur Reddit affirment avoir reçu une mise à jour baptisée “SHIELD Experience 9.0” basée sur Android 11 pour Android TV.

Sans surprise, les publications en question ont été rapidement supprimées de la plateforme. Ce qui suggère qu'il s'agissait d'une bêta fermée et que les participants ne devaient en aucun cas en parler sur les réseaux sociaux et sur la toile par exemple. Certains ont d'ailleurs précisé qu'ils participaient bel et bien à un programme de bêta fermée de Nvidia.

Nvidia teste Android 11 sur les Nvidia Shield TV

Néanmoins, nos confrères d'Android Police ont pu découvrir quelques détails dans les publications des utilisateurs avant leur suppression. D'après les premiers retours, cette nouvelle mise à jour n'apporte pas de refonte visuelle majeure. Rappelons que l'interface a déjà été modernisée en juin 2021 dans le style de Google TV.

Comme le précisent les publications, les changement sont principalement “sous le capot”. On note tout d'abord un support natif pour la Nintendo Switch Pro Controller ainsi qu'un support USB pour la Steam Controller. Le Auto Low Latency Mode, le mode de faible latence automatique de Google TV est également de la partie sur les téléviseurs compatibles fonctionnant avec la plateforme Android TV.

Des fonctionnalités telles que les permissions uniques et d'autres améliorations des performances, y compris une meilleure prise en charge de certains appareils comme les microphones, font partie du lot. Bien évidemment, Nvidia n'a toujours pas communiqué au sujet du déploiement d'Android 11. De fait, impossible de savoir quand la nouvelle version de l'OS arrivera sur le canal stable. Toutefois, les participants ont affirmé que le programme de bêta a démarré depuis plusieurs semaines.

Source : Android Headlines