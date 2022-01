Nvidia Shield TV : Android 11 arrive enfin avec son lot de nouveautés

Comme le laissaient entendre de précédentes rumeurs, Nvidia compte bel et bien faire ses boitiers Nvidia Shield TV sous Android 11. D'ailleurs, le déploiement de la MAJ a d'ores et déjà commencé sur tous les modèles, y compris celle lancée en 2015.

Comme vous le savez peut-être, la Nvidia Shield TV, l'un des boitiers Android TV les plus réussis et populaires du marché, n'a pas migré sous de nouvelle version Android depuis plusieurs années maintenant. Depuis le passage sous Android 9 durant l'été 2019, une mise à jour vers une mouture plus récente de l'OS de Google se fait toujours attendre par les utilisateurs.

En août 2021, Nvidia sort enfin du silence, mais sa déclaration n'enchante pas vraiment les propriétaires du boitier TV. En effet, le constructeur annonce qu'il préfère faire l'impasse sur Android 10, qui a ses yeux, n'apporte pas assez de nouveautés par rapport à la précédente version. Quels sont les plans de l'entreprise alors ? Peut-être une migration vers Android 12 directement, la dernière version du système d'exploitation de la firme de Mountain View ?

Le flou demeure, jusqu'à ce que des rumeurs évoquent un passage sous Android 11. Une fois n'est pas coutume, ces rumeurs ont vu juste. Comme l'annonce officiellement Nvidia ce mercredi 12 janvier 2022, les Nvidia Shield TV s'apprêtent à recevoir la mise à jour Shield Software Experience Upgrade 9.0, qui ajoute notamment Android 11 et de nombreuses nouveautés.

Android 11 débarque enfin sur les Nvidia Shield TV

Comme le précise le constructeur, le déploiement du patch a d'ores et déjà débuté (nous avons pu la télécharger), et toutes les générations de Nvidia Shield pourront en profiter, même les premiers modèles lancés en 2015. En plus de la mise à jour vers Android 11, le dernier logiciel Shield apporte donc quelques fonctionnalités inédites.

En premier lieu, Nvidia a décidé d'opter pour le clavier Gboard de Google pour la saisie de texte par défaut, ce qui facilite grandement l'utilisation de l'Assistant Google durant vos recherches. En outre, les boitiers sont désormais compatibles avec les casques Bluetooth compatibles aptX. Listons ensemble les différents ajouts de cette MAJ :

Mise à jour de sécurité Android de septembre 2021

Option de déconnexion automatique des appareils audio Bluetooth lors de la mise en veille

Option d'adaptation à la résolution audio du contenu (flux en haute résolution)

Nouveau paramètre d'économie d'énergie pour une personnalisation avancée de l'alimentation

Prise en charge du bouton Stadia avec les manettes Xbox (y compris les sans-fil), Playstation, SCUF et Shield

Prise en charge de la télécommande Apple pour l'Apple TV app

Déconnexion automatique des périphériques Bluetooth lorsque le boitier est en veille

Ajout des paramètres rapides suivants : Dolby Audio Processing et Match Content Audio Resolution

Correction de bugs supplémentaires

Ajout de la prise en charge des flux audio DTS-HD HRA

Ajout de la prise en charge de la synchronisation AV pour l'audio encodé (Dolby, DTS, etc.)

Ajout de quelques applications inédites comme Apple TV, Google Play & Films (Dolby Vision prise en charge) et IQIYI

Notez que les abonnés à la formule premium du GeForce Now (l'abonnement RTX 3080 facturé 99,99 € pour six mois) pourront profiter du steaming en 4K HDR sur leur boitier Nvidia Shield TV. Le tout avec “un rendu sonore ultra-immersif en 7.1″. En outre, les membres Fondateur et Prioritaires disposent quant à eux d'un accès anticipé aux précommandes sur le portail GeForce Now.