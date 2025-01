Il équipe son Mini PC d’une RTX 5090, les résultats sont plus probants qu’escompté

Installer une RTX 5090 dans un Mini PC, c'est possible. Mieux, les performances ne souffrent pas trop d'une configuration dans laquelle la carte graphique serait à l'étroit.

Quelques jours après l'annonce des premières cartes graphiques de la famille RTX 50, Nvidia a autorisé la presse à publier ses tests pour le modèle le plus haut de gamme. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre propre test de la RTX 5090 en suivant ce lien. The Verge a également reçu un exemplaire du produit, et s'est amusé à en équiper un Mini PC.

L'un des avantages de cette RTX 5090 en version Founder's Edition est qu'elle n'occupe que deux slots. Il a donc été possible de la brancher dans un boitier compact Ncase M1, qui offre une capacité de seulement 12,7 litres. Ce fut ric-rac, et le journaliste n'a pas été en mesure de refermer le panneau latéral du boitier à cause du connecteur d'alimentation du GPU qui dépasse, mais la RTX 5090 a bien pu être installée dans ce Mini PC.

La RTX 5090 n'a pas besoin d'autant d'espace que ce que l'on pouvait penser

La configuration n'est toutefois pas optimale. La RTX 5090 étant très à l'étroit, on peut craindre que son refroidissement soit compliqué, et que cela n'en impacte ses impressionnantes performances. Mais après avoir passé une série de tests, on constate que ses résultats restent très satisfaisants malgré les conditions.

The Verge a mesuré le nombre d'images par seconde permises par la RTX 5090 sur ce Mini PC équipé d'un CPU un peu vieillissant par rapport à un ordinateur doté d'un meilleur processeur et d'un boitier plus grand, laissant plus d'espace au GPU pour respirer. En définition 4K et qualité Ultra, le Mini PC obtient 135 images par seconde, contre 144 pour l'autre PC, une différence négligeable. L'écart est encore plus faible sur Call of Duty: Black Ops 6, Cyberpunk 2077 ou encore Returnal. Incroyable mais vrai, le Mini PC fait même un tout petit peu mieux sur Black Myth: Wukong et Metro Exodus Enhanced. Le PC mieux ventilé est par contre 36,61 % plus performant sur Horizon Zero Dawn Remastered.

En 1 440p, le Mini PC s'en sort moins bien, mais cela est surtout dû à la différence de processeur. Les performances fournies par une RTX 5090 à l'étroit dans un Ncase M1 sont en tout cas rassurantes pour les joueurs qui pensaient devoir changer de boitier pour acquérir la RTX 5090. Le système de refroidissement de cette RTX 5090 FE, basé sur un flux d’air traversant et deux ventilateurs en bas de l’appareil, se montre efficace dans cette situation spécifique.

Source : The Verge