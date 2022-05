Nvidia lancerait la GeForce RTX 4090 en premier, puis les RTX 4080 et 4070 un peu plus tard

Une chose est sûre, Nvidia sortira cette année sa nouvelle gamme de cartes graphiques, les GeForce RTX 4000. Mais contrairement à la précédente génération, ce serait la RTX 4090, le modèle le plus haut de gamme, qui devrait être annoncé en premier. Il serait suivi des RTX 4080 et RTX 4070.

On en parle depuis quelques semaines déjà : cela ne fait quasiment plus aucun doute, les nouvelles GeForce RTX 4000 seront dévoilées avant la fin de l'année. Une période de lancement est même évoquée, puisqu'il est question d'une annonce durant l'été 2022.

Selon une information émanant de kopite7kimi et reprise par VideoCardz, le planning de sortie des différents modèles de carte graphique est même déjà acté par Nvidia. En revanche, et contrairement à ce que le fondeur avait planifié lors de la sortie des GeForce RTX 3000 en 2020 en privilégiant la RTX 3080, un petit changement serait à prévoir cette année.

A lire aussi : voici la NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti et elle est monstrueuse

En 2022, Nvidia privilégierait la GeForce RTX 4090

Ainsi, Nividia préfèrerait cette fois le scénario suivant : sortir en priorité le modèle premium de la gamme, à savoir la RTX 4090. Par la suite, Nvidia commercialisera la RTX 4080, puis la RTX 4070. Aucune date de sortie n'est pour le moment évoqué. Pour mémoire, en 2020, c'était la RTX 3080 qui avait été dévoilée en premier, suivie de la RTX 3090 deux semaines plus tard. Enfin, il avait fallu patienter deux mois supplémentaires pour voir débarquer la RTX 3070.

Privilégier cette fois le modèle ultra premium de la gamme n'est pas si anodin que ça. Car l'ombre de la pénurie de composants continue à planer chez les fabricants, malgré les initiatives comme Restocked & Reloaded de Nvidia, qui permet d'être informé des tarifs et des disponibilités de cartes graphiques chez les commerçants.

En commercialisant en priorité la RTX 4090, Nvidia pourrait non seulement mettre en avant les performances de sa nouvelle gamme à l'aide de son modèle le plus puissant, mais également s'assurer que suffisamment de stock soit disponible pour les joueurs. Rappelons que ce modèle sera le plus onéreux d'entre tous (à l'exception de la 4090Ti, bien sûr), ce qui devrait freiner les ardeurs de celles et ceux qui ont besoin de changer de carte graphique cette année, et par conséquent permettre à Nvidia de répondre à la demande plus faible que celle à laquelle il faut s'attendre pour les RTX 4080 et 4070.

Source : .VideoCardz