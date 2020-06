RTX 3090 : elle serait deux fois plus puissante que la RTX 2080 d’après une fuite

La RTX 309o serait deux fois plus puissante que la RTX 2080 d’après une nouvelle fuite. Les leakers KatCorgi et Kopite7kimi ont publié sur Twitter des spécifications techniques concernant les prochaines RTX Titan Ampere, RTX 3090/3080 RTI et la RTX 3080.

Les rumeurs au sujet des prochaines cartes Nvidia 30XX vont bon train et continuent d’inonder la toile. Après les fuites concernant une possible date présentation en septembre, les deux leakers KatCorgi et Kopite7kimi viennent de dévoiler des spécifications techniques concernant les cartes RTX Titan Ampere, la RTX 3090/3080 RTI et la RTX 3080.

Selon leurs informations, ces trois cartes seraient donc basées sur le même GPU, le GA102. En outre, elles adopteraient toutes les trois la même norme de mémoire, à savoir le GDDR6X. Dans le détail, la RTX Titan Ampere profiterait de 5376 Cuda Cores, de 24 Go de RAM, pour un bus mémoire de 384 bits. Vient ensuite la RTX 3090/3080 RTI, avec 5248 Cuda Cores, 12 Go de mémoire vive, et un même bus mémoire de 384 bits. Et pour conclure, la RTX 3080 disposerait de 4352 Cuda Cores, 10 Go de RAM, et un bus mémoire de 320 bits.

2nd Gen NVIDIA TITAN

GA102-400-A1 5376 24GB 17Gbps

GeForce RTX 3090

GA102-300-A1 5248 12GB 21Gbps

GeForce RTX 3080

GA102-200-Kx-A1 4352 10GB 19Gbps — KatCorgi (@KkatCorgi) June 19, 2020

Bien évidemment, ces fiches techniques sont à prendre avec des pincettes et il faudra attendre la présentation officielle pour en avoir le cœur net. Pour rappel, ces futures cartes RTX, toutes basées sur la nouvelle architecture Ampere du constructeur, seraient en phase de Design Validation Test. En d’autres termes, Nvidia évalue actuellement les performances de la carte et testent leur fiabilité sur le long terme.

Une fois cette phase achevée, la production de masse pourra commencer. Des analystes évoquent une début de production vers la fin du mois d’août 2020, pour une commercialisation vers la mi-septembre. Reste néanmoins le facteur le plus important : le prix. Pour l’heure, aucune information officielle n’a filtré sur ce sujet mais il faut s’attendre à un investissement conséquent. De précédente rumeurs attestaient d’un prix de 1199 € pour le RTX 3080, et 1399 € pour la RTX 3090/3080 Ti.

Source : Twitter