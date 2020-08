GeForce RTX 3090 : la carte graphique de Nvidia se dévoile en photo, et elle est énorme

Nvidia devrait présenter ses nouvelles cartes graphiques le 1er septembre : la gamme RTX 30XX. Aujourd’hui, la RTX 3090 se montre en photo, et elle est énorme. Il s’agit ici du produit le plus haut de gamme de cette nouvelle ligne. Son prix devrait allègrement dépasser les 1000 euros.

Si vous comptez casser votre tirelire pour vous offrir la plus puissante des prochaines cartes graphiques Nvidia, assurez-vous bien d’avoir la configuration adaptée et de la place dans votre tour. En effet, la RTX 3090, carte non officiellement annoncée par le constructeur, fuite aujourd’hui en photo.

On peut la voir aux côtés d’une RTX 2080 et plusieurs choses intéressantes sont à noter. Sa taille, tout d’abord. La RTX 3090 est gigantesque comparée à sa grande sœur. Il va donc falloir avoir la configuration adaptée pour pouvoir en profiter. De même, il faut noter la présence de trois slots pour carte mère sur le produit, contre deux seulement pour la version précédente.

Nous constatons également que le design avec un ventilateur sur chaque face se confirme. Ce nouveau look est censé permettre à l’air de circuler plus facilement au sein de la carte, et donc de mieux la rafraîchir.

Une carte au prix d’un SMIC

Le twittos @GarnetSunset, qui a fait fuiter la photo, apporte une autre précision d’importance concernant cette carte : son prix. La RTX 3090 serait vendue au tarif de 1400 dollars. Une somme très importante, même pour une carte graphique haut de gamme. A titre de comparaison, la RTX 2080 Super est actuellement vendue à 750 euros sur le site de Nvidia.

A lire aussi – Nvidia GeForce RTX 3070 et 3080 : date, prix, fiche technique, tout savoir sur les cartes graphiques

Les données techniques de la RTX 3090 ne sont pas connues, mais nous pouvons nous attendre à un monstre de puissance. Les rumeurs parlent tout de même de 5248 cœurs CUDA (contre 3072 pour la RTX2080 Super) et 24 Go de mémoire GDDR6.

Les cartes graphiques de Nvidia seront annoncées le 1er septembre, soit la semaine prochaine. Le constructeur devrait lever le voile sur sa RTX 3090, mais aussi sur les versions plus abordables, à savoir la 3080 et la 3070.

Source : @GarnetSunset