Nvidia RTX 3060 : brancher un câble HDMI fait sauter la protection contre le crypto-mining

La protection anti-cryptomining des cartes Nvidia RTX 3060 a une fois encore été déjouée. Plusieurs sites rapportent en effet qu'il suffit de brancher la carte à un moniteur en HDMI ou de brancher une clé HDMI spéciale qui fait croire que la carte est branchée à un moniteur pour faire complètement sauter les protections contre le minage d'Ethereum et autres cryptomonnaies.

Tout ça pour ça ? Nvidia cherche des moyens de lutte contre la pénurie chronique de ses cartes graphiques, et a pour cela une stratégie en deux temps. D'abord, la firme a publié de nouveaux drivers qui brident les performances des cartes lors du minage des cryptomonnaies. De l'autre, la firme est en train de préparer une gamme de cartes dédiée aux rigs de cryptominage. Histoire de faire en sorte que tout le monde puisse être servi dans les meilleures conditions.

Rapidement, il est pourtant apparu qu'il est possible de contourner cette protection. D'abord parce que cette protection limite essentiellement le mining d'Ethereum – les autres cryptomonnaies qui reposent sur une computation GPU peuvent être minées sans problème avec tous le hashrate disponible. Ensuite parce que visiblement les ingénieurs de Nvidia ont pris quelques raccourcis pour simplifier sa mise en place.

Nvidia RTX 3060 : la protection anti-crypto n'est pas très complexe à contourner

Nos confrères de TechPowerUp nous apprennent ainsi que cette protection peut être déjouée simplement en branchant la carte à un moniteur au moyen d'un câble HDMI. Normalement, en effet, ceux qui s'adonnent au minage de cryptomonnaies misent sur un grand nombre de cartes, assemblées dans ce qu'on appelle un rig – une machine dotée de beaucoup de ports PCIe et de risers pour mettre ensemble le plus de cartes graphiques possibles.

Evidemment dans ce type de configurations aucune carte graphique n'est connectée à un moniteur. Détecter les cartes qui ne sont connectées à rien est ainsi une possible indication que la carte est utilisée pour du cryptominage. Or, si vous trouvez que brancher vos cartes à des moniteurs en HDMI n'est pas très pratique, il y a évidemment une solution plus élégante. Cherchez HDMI Dummy sur Amazon (ou votre plateforme de eCommerce préférée).

Pour quelques euros vous pourrez acheter une prise qui émule un écran branché sur le port HDMI de vos cartes. Et hop ! Fini les restrictions ! On note au passage que AMD a vu, de son côté, venir ce genre de problèmes. Lorsqu'un journal a demandé au fondeur si il comptait suivre Nvidia dans les protection anti crypto-mining AMD a expliqué que ce serait “une perte de temps et de ressources” et que par définition ses cartes sont construites pour être plus adaptées au gaming qu'au minage des cryptomonnaies comme l'Ethereum.

Source : TechPowerUp