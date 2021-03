Après Nvidia, AMD pourrait lancer une carte graphique dédiée au minage de cryptomonnaies

C’est au tour d’AMD de se lancer sur le marché des cartes graphiques dédiées au cryptomining. La trace d’un GPU pour le moment inconnu a été retrouvée dans un driver destiné à Linux. L’objectif est clair pour le constructeur : soulager la pression exercée sur les stocks par les mineurs, au cœur d’une polémique face à une pénurie qui peine à se résoudre.

Le minage de cryptomonnaies est un sujet très sensible au sein de la communauté gaming dernièrement. En plus de faire face à une pénurie sans précédent de cartes graphiques, celle-ci doit composer avec l’engouement important des mineurs pour les GPU. Nvidia a d’ores et déjà décidé de prendre les choses en main en lançant un nouveau driver bridant les capacités de la RTX 3060 en la matière. Le constructeur prévoit par ailleurs d’en faire de même avec RTX 3080 Ti.

AMD, de son côté, reste pour le moment silencieux. Sans pour autant rester les bras ballants, comme le suggère le dernier driver AMDGPU, déployé pour Linux 5.12. Ce dernier inclut en effet la mention d’un GPU encore inconnu. Celui-ci serait basé sur Navi 12, le GPU des cartes Radeon Pro 5600M qui équipent les Mac d’Apple. Les cartes graphiques en question ne seraient pas dotées de sortie vidéo, ni du support du Video Core Next (VCN).

AMD suivrait la trace de Nvidia avec un GPU dédié au mining

Il est également possible que la carte graphique repose sur un GPU Navi 10. La différence se ferait alors sur la mémoire, Navi 10 utilisant une mémoire GDDR6 et Navi 12 une mémoire HBM2. Tous deux disposent de 40 CU et de 2560 stream processors. L’idée reste la même : retirer les fonctions inutiles au minage de cryptomonnaies, comme le ray tracing ou l’infinity cache, pour ne laisser que l’essentiel.

Alors que la pénurie de cartes graphiques est prévue pour durer jusqu’au deuxième trimestre 2021, les constructeurs cherchent donc des solutions pour satisfaire les demandes de tous les côtés. L’objectif est bien sûr de calmer la colère des joueurs qui peinent à se fournir en carte graphique, avec le moindre stock qui part en fumée quelques minutes après une annonce.

