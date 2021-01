GeForce RTX, Radeon RX… Asus va augmenter les prix à cause de la guerre commerciale

Asus a annoncé une augmentation du tarif de certains composants PC en 2021. Pour le moment, seules les cartes graphiques et les cartes mères sont concernées par cette hausse. Les tarifs douaniers et les soucis de logistiques provoqués par le coronavirus sont à pointer du doigt.

2021 commence mal pour les adeptes des produits Asus. Si vous comptiez vous monter un nouveau PC en privilégiant les produits du constructeur taiwanais, il faudra gonfler votre budget. En effet, Asus a annoncé augmenter les prix de certains de ses composants cette année. La cause est à chercher du côté des frais de douane, des soucis logistiques et du coronavirus

C’est Juan Jose Guerrero, Manager Produit chez Asus, qui l’a annoncé sur Facebook. La hausse des prix sera effective dès ce début 2021 mais ne concernera pour l’instant que deux types de produits : les cartes graphiques et les cartes mères. Le coût de la logistique qui est pointée du doigt. Avec la crise du Covid-19, il devient de plus en plus difficile, et donc de plus en plus onéreux, de faire circuler les biens d’un bout à l’autre de la planète. A cela s'ajoute les frais de douane importants. Cette hausse du prix pourrait donc durer le temps que la crise se termine si tout va bien. On peut s’attendre également à voir d’autres produits de la marque augmenter prochainement, eux aussi étant impactés par la situation.

Nvidia, AMD, Sony et Microsoft déjà impactés par la crise

Le coronavirus a énormément impacté le monde de la tech ces derniers mois. Asus n’est pas le seul dans ce cas et nous pourrons voir d’autres constructeurs suivre son exemple. La crise s’est déjà fait sentir sur d’autres produits informatique. On pense notamment aux cartes graphiques d’AMD et de Nvidia, qui connaissent de gros soucis d’approvisionnement. Même chose pour des produits plus spécifiques comme les consoles. La PS5 et la Xbox Series X subissent elle aussi de grosses pénuries.

Il faudra donc augmenter légèrement son budget si vous voulez monter un PC en 2021. Reste maintenant à savoir de quelle ampleur sera cette hausse et si Asus, ainsi que les autres marques qui suivront, seront prompt à rebaisser les prix une fois les soucis logistiques réglés.

