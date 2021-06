Nvidia met fin au support des pilotes sur Windows 7, 8 et 8.1

Nvidia vient d'annoncer officiellement la fin du support des pilotes graphiques sur Windows 7, 8 et 8,1. Cette mesure prendra effet dès octobre 2021. En outre, le constructeur stoppe également le suivi de ses cartes graphiques sous architecture Keppler.

Cela devait arriver tôt ou tard. Nvidia vient d'annoncer sur son site officiel la fin du support des pilotes graphiques Game Ready sur Windows 7, Windows 8 et Windows 8,1. Dès le mois d'octobre 2021, ces trois versions du célèbre OS de Microsoft ne pourront plus bénéficier des optimisations, des correctifs divers et d'éventuelles fonctionnalités inédites proposés d'ordinaire via les drivers de Nvidia.

“La grande majorité de nos clients GeForce ont migré vers le système d'exploitation Windows 10. Afin de s'assurer que les propriétaires de GeForce bénéficient de la meilleure sécurité, du meilleur support et des meilleures fonctionnalités possible, Nvidia va désormais se concentrer sur le système d'exploitation Windows 10″, écrit le constructeur sur son site officiel.

D'après Nvidia, le dernier driver Game Ready destiné à Windows 7, 8 et 8,1 sera diffusé le 31 août 2021. En outre, le constructeur assure qu'il continuera à publier des mises à jour de sécurité critiques sur les trois OS précédemment cités jusqu'en septembre 2024, et ce afin d'assurer la sécurité des utilisateurs en cas de vulnérabilités pouvant être exploitées.

Nvidia stoppe également le suivi des GTX 6xx et 7xx

En outre, Nvidia a également annoncé l'arrêt du suivi des GPU sous l'architecture Kepler, à savoir les cartes graphiques GTX 6xx et 7xx, lancées entre 2012 et 2014. “Les GPU de bureau basés sur Kepler ont été initialement lancés en mars 2012. Depuis la technologie des jeux a évolué de façon spectaculaire avec des technologies comme DirectX 12 Ultimate et Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling). À l'avenir, l'équipe d'assurance qualité logicielle de Nvidia se concentrera sur le matériel qui prend en charge ces nouvelles technologies”, détaille l'entreprise.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des cartes graphiques de bureau GeForce Kepler concernées par la fin du support Nvidia :

NVIDIA GeForce GTX TITAN Z

NVIDIA GeForce GTX TITAN Black

NVIDIA GeForce GTX TITAN

NVIDIA GeForce GTX 780 Ti

NVIDIA GeForce GTX 780

NVIDIA GeForce GTX 770

NVIDIA GeForce GTX 760 Ti

NVIDIA GeForce GTX 760

NVIDIA GeForce GTX 760 (192-bit)

NVIDIA GeForce GTX 760 Ti OEM

NVIDIA GeForce GT 740

NVIDIA GeForce GT 730

NVIDIA GeForce GT 720

NVIDIA GeForce GT 710

NVIDIA GeForce GTX 690

NVIDIA GeForce GTX 680

NVIDIA GeForce GTX 670

NVIDIA GeForce GTX 660 Ti

NVIDIA GeForce GTX 660

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti

NVIDIA GeForce GTX 650

NVIDIA GeForce GTX 645

NVIDIA GeForce GT 640

NVIDIA GeForce GT 635

NVIDIA GeForce GT 630

Source : Nvidia