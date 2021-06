Nvidia RTX 3080 : les prix vont chuter grâce à l’effondrement du Bitcoin selon ASRock

Le fabricant de cartes-mères et cartes graphiques ASRock annonce d'excellents résultats, et s'attend dans l'ensemble à boucler une année 2021 exceptionnelle. En marge de l'annonce, ASRock estime que divers facteurs dont l'effondrement du Bitcoin vont calmer un peu les prix des cartes graphiques RTX 3080.

ASRock annonce des résultats record pour le second trimestre 2021, grâce à la forte demande de cartes graphiques et de cartes-mères. Globalement l'année 2021 devrait bien se terminer pour le fabricant qui s'attend à de meilleurs chiffres que 2020, même si ASRock anticipe – et c'est ce qui nous intéresse ici – une chute des prix de cartes graphiques dans les prochains mois.

ASRock prend en effet acte des mesures prises par la chine pour interdire le cryptomining. La Chine représentait jusqu'à présent 65% des capacités mondiales de cryptominage. On note toutefois que la pénurie mondiale de composants continue de jeter de l'incertitude sur ces projections. D'autant que les mineurs ne disparaissent pas tous puisque certains migrent aux Etats-Unis.

L'effondrement du cours du Bitcoin est une bonne nouvelle pour le prix des cartes graphiques

Il est certain que le gros de l'inflation des prix est causé par les vastes quantités de cartes graphiques Nvidia RTX 3000, notamment la RTX 3080, achetées par les fermes de cryptominage. ASRock veut croire que les problèmes de pénurie de composants se résorberont dès le 4e trimestre 2021.

Du côté des cartes graphiques AMD et Nvidia, on s'attend à une hausse de la production dans la seconde moitié de l'année grâce à une hausse des capacités de production et un meilleur approvisionnement en substrats.

ASRock annonce un bénéfice net de 499 millions de New Taïwan Dollars (NTD) (environ 15,04 millions d'euros) sur le premier trimestre 2021, en hausse de 39,7% par rapport au trimestre précédent et de 167% d'une année sur l'autre – un record pour le fabricant.

Pour le second trimestre, la firme s'attend à ce que les cartes graphiques soient responsables de 20% du chiffre d'affaires. 50% des ventes devraient être des ventes de cartes-mères – le reste devrait être généré par les ventes de serveurs et de matériel destiné aux data centers.

ASRock devrait voir sa présence sur ce marché augmenter sur quelques trimestres à cause d'achats différés liés aux pénuries et à la pandémie.

