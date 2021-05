Windows 10 21H1 : la grosse mise à jour de mai est disponible, voici comment l’installer

Microsoft vient de lancer le déploiement pour la grosse mise à jour de mai de Windows 10, surnommée 21H1. Si elle n’apporte pas de changements majeurs, elle corrige toutefois nombre de petites choses. Vous pouvez l’installer dès à présent.

Windows 10 accueille dès aujourd’hui sa grosse mise à jour du mois de mai : la version 21H1. Le déploiement est en cours et il se peut que vous soyez concerné. Si ce n’est pas le cas, ce n’est qu’une question de jours, voire d’heures, avant que vous ne puissiez l’installer. Si tout se passe bien, cette nouvelle grosse mise à jour devrait se télécharger automatiquement et votre PC vous demandera alors de redémarrer. Vous pouvez également forcer l'installation en allant dans les paramètres de Windows.

A lire aussi – Windows 10 Sun Valley : les applications de Microsoft vont aussi avoir un nouveau design

Pour cela, il faut cliquer sur l’icone démarrer en bas à gauche de votre bureau et ensuite aller dans les paramètres (la petite roue dentée). Une nouvelle fenêtre s’affiche alors et il faut cliquer sur Mise à jour et sécurité (en bas à gauche). Dans le nouvel onglet, il suffit de cliquer sur Rechercher des Mises à jour. Si la MàJ de mai est disponible pour vous, il vous sera alors possible de l’installer. Dans le cas contraire, un peu de patience.

Windows 10 accueille une mise à jour majeure mais indolore

Depuis 2015, le cycle de vie de Windows 10 est rythmé par deux grosses mise à jour annuelle. La première, celle de mai, apporte des corrections de bugs ainsi que quelques petites fonctionnalités tandis que celle d’octobre des changements au niveau de l’interface et de l’utilisation. Celle de mai sera donc presque indolore pour vous, mais apporte tout de même quelques nouveautés intéressantes. Par exemple, il est désormais possible de relier plusieurs caméras à l’outil Windows Hello. Windows Defenders, l’outil de protection de Windows 10, a aussi été amélioré.

Microsoft va attendre octobre pour bousculer nos habitudes, puisque la mise à jour de fin d’année va pour sa part complètement revoir le design de l’OS. Nous aurons donc un tout nouveau visuel pour Windows, une première depuis 2015.

Et vous, avez-vous déjà pu installer cette mise à jour de mai ? Dites-le-nous dans les commentaires !