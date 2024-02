Nvidia lance son chatbot boosté à l’IA mais tout le monde n’y a pas droit

Le constructeur de cartes graphiques Nvidia dévoile son chatbot IA. “Chat with RTX” est personnalisable et gratuit. Il tourne localement sur votre PC et permet plusieurs choses.



Le constructeur Nvidia est largement connu pour ses cartes graphiques orientées gaming. Chacune est un excellent produit et la récente RTX 4080 SUPER ne fait pas exception. Mais depuis quelques années, l'entreprise s'est mis à développer l'utilisation de l'intelligence artificielle à différents niveaux. La technologie DLSS s'en sert par exemple pour améliorer les performances des jeux vidéo. L'IA s'invite aussi dans ces derniers pour proposer des interactions d'un nouveau genre, où le joueur parle naturellement avec les personnages virtuels.

Nvidia va un peu plus loin dans sa conquête de l'IA avec le lancement de Chat with RTX. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un chatbot ressemblant à ChatGPT ou Bard de Google par exemple. Une interface dans laquelle vous tapez des requêtes avant que le programme vous réponde. Le service est “une démo technique qui permet aux utilisateurs de personnaliser un chatbot avec leur propre contenu“, résume Nvidia. Il y a cependant des conditions pour pouvoir le télécharger.

Le chatbot IA de Nvidia est gratuit, mais pas accessible à tous

Chat with RTX est disponible gratuitement et fonctionne uniquement sur un PC sous Windows 10 ou Windows 11 équipé d'une carte graphique des séries RTX 30 ou 40 avec au moins 8 Go de VRAM. Sa particularité est qu'il tourne localement. Il faut au préalable le connecter un modèle de langage open source comme Mistral ou Llama 2 via une simple liste déroulante. À partir de là, le chatbot sert à trouver des informations de toutes sortes.

Par exemple, en lui indiquant un dossier dans lequel sont rangés des documents relatifs à un futur voyage, vous pouvez demander “comment s'appelle ce restaurant qu'un tel m'a conseillé ?” et le chatbot va vous donner la réponse en indiquant le fichier source. Vous pouvez aussi copier/coller le lien d'une vidéo YouTube et en obtenir les points importants. L'ensemble est sobre et très intuitif à l'usage. Nvidia indique que Chat with RTX est à disposition des développeurs pour qu'ils créent des applications utilisant l'IA gérée par les cartes graphiques RTX.