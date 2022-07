Nvidia : pourquoi le prix de la RTX 3090 Ti FE est en train de s’effondrer

C’est un prix tellement bas que l’on a du mal à y croire, et pourtant : la RTX 3090 Ti Founders Edition, la carte graphique traditionnellement la plus chère du catalogue Nvidia, se trouve aujourd’hui à seulement 1600 dollars sur Best Buy. Le revendeur la propose donc à un tarif en dessous du prix conseillé par le constructeur, une nouvelle preuve que le marché reprend enfin des couleurs après des mois de galère.

Vous vouliez une nouvelle preuve que le prix des cartes graphiques a drastiquement baissé ? On vous a déniché le meilleur exemple possible. À ce jour, comme le relèvent nos confrères de VideoCardz, la RTX 3090 Ti Founders Edition se trouve à seulement 1599,99 dollars sur le site américain BestBuy. Si cela vous semble encore trop cher, ce qui à première vue est tout à fait compréhensible, la chose est tout de même particulièrement impressionnante une fois remise dans son contexte.

Premièrement, il faut noter qu’il s’agit bien de la version Founders Edition de la carte graphique, soit, traditionnellement chez Nvidia, la version la plus chère de l’appareil car produite par le constructeur lui-même et non par un de ses partenaires tels que MSI ou Gigabyte. Ainsi, comme le note BestBuy, la RTX 3090 Ti était encore, il y a peu, proposée à 1999,99 dollars, soit 400 dollars de plus.

Sur le même sujet : La RTX 4090 serait 2 fois plus rapide que la RTX 3090 Ti, elle bat tous les records de puissance

Pourquoi le prix de cette carte graphique relève du miracle

Ce qui nous amène à notre deuxième point. Depuis plusieurs, le prix des cartes graphiques est en chute libre, grâce entre autres aux efforts des constructeurs pour renflouer les stocks mais également le krach des cryptomonnaies qui a découragé bon nombre de mineurs. Il y a encore quelques mois, il était encore quasi impossible de trouver une carte Nvidia ou AMD à un prix raisonnable.

À titre d’exemple, la RTX 3090 Ti se vendait à plus de 4000 dollars pour certains modèles lors de sa sortie. Aujourd’hui, elle est commercialisée à un prix inférieur à celui du MSRP, soit le prix conseillé par Nvidia. Si ce n’est pas la première de sa gamme à atteindre ce point, c’est en revanche tout un symbole que la carte graphique la plus chère rejoigne ses camarades.