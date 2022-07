Nvidia : le DLSS arrive sur près de 200 jeux, dont “Le Seigneur des Anneaux Gollum”

Les joueurs sur GeForce vont désormais pouvoir profiter du DLSS de Nvidia sur près de 200 jeux et applications. Les jeux Steelrising, Le Seigneur des Anneaux Gollum ou encore Loopmancer en feront partie.

Voilà une annonce qui risque sûrement de faire plaisir aux joueurs sur GeForce. Nvidia vient en effet ce matin d’annoncer que sa technologie DLSS est désormais disponible dans plus de 200 jeux et applications. Des jeux parmi lesquels on trouve quelques gros titres, comme Steelrising, Le Seigneur des Anneaux Gollum ou encore Loopmancer (ce dernier devant être ajouté à la liste dans le courant du mois).

Pour rappel, le DLSS de Nvidia permet de profiter d'un rendu graphique avancé, basé sur l’IA, pour produire une qualité d’image égale ou parfois supérieure à celle de la résolution native. “Il s'agit également de la seule technologie de mise à l'échelle disponible qui exploite la puissance d'un réseau neuronal d'apprentissage profond pour garantir une qualité d'image comparable à la résolution native”, explique Nvidia. Un avantage qui permet notamment des performances de jeu jusqu’à deux fois supérieures. Une petite révolution dans notre manière de jouer.

Plus de 200 jeux vont bénéficier du DLSS de Nvidia, dont le très attendu Seigneur des Anneaux Gollum

Cette technologie va donc se retrouver dès aujourd’hui dans plus de 200 jeux et applications. Ainsi, sur Loopmancer, qui sera lancé le 13 juillet avec le DLSS et le Ray Tracing, les performances sont multipliées par deux. Et les joueurs GeForce qui sont équipés d’un GPU GeForce 3070 ou supérieur pourront profiter du titre à plus de 60 fps lorsque le jeu est au maximum en 4K avec le ray tracing activé.

Le Seigneur des Anneaux Gollum sera lui lancé en septembre avec le DLSS et le Ray Tracing. Le jeu d’aventure furtif, basé sur l’univers du Seigneur des Anneaux est très attendu. Les joueurs sur GeForce RTX pourront alors explorer tous les endroits du jeu aux commandes de Gollum, avec des réflexions et des ombres immersives en Ray Trancing accélérées par le DLSS. Steelrising, le jeu d’action RPG développé par les développeurs de Greedfall notamment, sera lui disponible le 8 septembre avec le DLSS et le Ray Tracing.