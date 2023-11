Nvidia GeForce RTX 3080 : des versions 20 Go envahissent le marché, ne les achetez pas

Un site de ventes en ligne propose de nombreux exemplaires de cartes graphiques Nvidia RTX 3080 avec 20 Go de mémoire vidéo. Officiellement, ce modèle n'existe pas, la méfiance est donc de mise.



Les légendes urbaines ont décidément la vie dure. Des cartes graphiques GeForce RTX 3080 refont surface sur un célèbre site de vente en ligne, alors que Nvidia a officiellement cessé de les commercialiser début 2023. À première vue, pas de quoi s'inquiéter. Ce n'est pas parce que le fabricant arrête de les vendre qu'aucun modèle ne reste en circulation. Sauf qu'ici, il s'agit d'une version avec 20 Go de mémoire vidéo. La même qu'on apercevait fin 2021 avant que Nvidia ne l'annule, laissant des constructeurs avec un stock déjà produit sur les bras.

Certaines des ces RTX 3080 20 Go ont d'ailleurs été aperçues à la vente. Celles qu'a repéré l'utilisateur I_leak_VN sur X (Twitter) ne viennent pas de ces stocks. En vente sur le célèbre site chinois AliExpress, elles portent le nom de “JIESHUO NVIDIA RTX 3080 20GB Turbo Gaming Graphics Card GDDR6X GPU 320Bit”. Derrière cette appellation se cachent des RTX 3080 10 ou 12 Go modifiée pour atteindre les 20 Go de mémoire vidéo. S'en faire livrer une en France coûte 1 040 € environ.

Des cartes graphiques RTX 3080 20 Go sont disponibles à la vente mais il ne faut pas en acheter

D'où viennent ces cartes graphiques ? L'explication la plus probable est qu'elles ont à l'origine été achetées lors de la ruée vers les cryptomonnaies. En Chine, des dizaines de cartes étaient utilisées dans de véritables fermes informatiques. Quand les cours du Bitcoin ou de l'Ethereum ont fortement chuté en 2022, les acheteurs ont cherché à limiter les pertes en vendant leurs RTX à prix cassé sur le marché de l'occasion. Ces fameuses 3080 à 20 Go de mémoire viendraient également de cette période.

Vous vous en doutez, nous vous déconseillons fortement de vous en procurer une. Déjà qu'une “vraie” RTX 3080 20 Go n'est pas supportée officiellement par Nvidia, alors une 3080 modifiée… Et malgré ce qui est indiqué sur la fiche du produit, on imagine qu'il ne fait pas trop compter sur les “2 ans de garantie constructeur” pour vous dépanner en cas de problème.