Nvidia dans le viseur de l’Autorité de la concurrence, les smartphones les plus performants de juin selon AnTuTu, c’est le répap’ de la semaine

L’Autorité de la concurrence pourrait poursuivre Nvidia en justice, l’Asus ROG Phone 8 Pro en tête du classement AnTuTu de juin, de nombreux smartphones Android toujours menacés par la vulnérabilité CVE-2024-32896, c’est le récap’ de la semaine.

En ce premier week-end de grandes vacances, on vous met en garde contre une vulnérabilité non corrigée qui pourrait mettre en danger vos données personnelles si vous possédez un Samsung Galaxy et on vous explique comment vous faire rembourser si vous vous faites voler votre colis Amazon. Sony arrête progressivement la production de Blu-ray vierges après 20 ans d’activité dans ce secteur et certaines pratiques de Nvidia ne sont pas du goût de l’Autorité de la concurrence. Pour terminer, on fait le point sur le classement des smartphones les plus puissants du mois de juin selon AnTuTu.

Comment récupérer votre argent après le vol d’un colis Amazon ?

Un client Amazon a partagé sur X sa mauvaise expérience après une commande sur le site Amazon Italie. Alors qu’il attendait avec impatience son nouvel iPhone 15, la livraison ne s’est pas passée comme prévu, et l’homme s’est finalement fait voler son nouveau smartphone par le livreur après lui avoir transmis le code à usage unique nécessaire à la livraison. Évidemment, ce n’est pas un cas isolé, mais rassurez-vous, il existe une astuce pour vous faire rembourser votre colis Amazon en quelques jours si vous êtes à votre tour victime. Il vous suffit en effet de faire une réclamation auprès de la commission Européenne et en ouvrant un RLL (Request for Legal Liability).

Lire : Cette combine pour voler votre colis Amazon peut coûter cher, mais il y a un moyen d’être remboursé

Nvidia : le fabricant est dans le collimateur de l’Autorité de la concurrence

À en croire Reuters, l’Autorité de la concurrence ne verrait pas d’un bon œil l’essor impressionnant de Nvidia et soupçonnerait le fabricant de “pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des cartes graphiques“. On ne sait pas exactement ce que reproche l’Autorité à la société américaine, mais il semblerait qu’elle veuille l’attaquer en justice. Si Nvidia ne risque pas de bannissement, elle pourrait être sanctionnée par une amende.

Lire : L’Autorité de la concurrence veut porter plainte contre Nvidia, vers un bannissement de la marque en France ?

Une faille de sécurité non corrigée dans plusieurs modèles Android

Alors que Google a fait le nécessaire pour corriger la vulnérabilité CVE-2024-32896 pour ses appareils Pixel, cette faille de sécurité rend toujours les Samsung Galaxy ainsi que d’autres smartphones Android totalement vulnérables. De quoi inquiéter les utilisateurs dont les données sont actuellement en danger. Espérons qu’une nouvelle mise à jour soit bientôt déployée pour proposer un correctif à cette faille critique.

Lire : Google alerte les utilisateurs de smartphones Galaxy, Samsung n’a pas corrigé cette faille de sécurité

Classement AnTuTu de juin : le smartphone le plus puissant est…

L’Asus ROG Phone 8 Pro ! Comment chaque mois, AnTuTu a levé le voile sur ton top 10 des smartphones les plus performants et le smartphone d’Asus est de retour sur la première marche, comme en avril. En deuxième position sur le podium, on retrouve l’Oppo Find X7. Dans ce top 10, on retrouve six smartphones équipés de puces Qualcomm et quatre équipés par Mediatek. Un classement qui prouve que la course aux performances est en place et que la concurrence est féroce.

Lire : AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants de juin 2024

Sony ne produira bientôt plus de Blu-ray vierges

Après 20 ans de production dans ce domaine, Sony semble vouloir arrêter de proposer des Blu-ray vierges aux particuliers. Face aux disques durs externes, aux clés USB et aux autres supports de stockage, la vente de Blu-ray vierges n’est en effet plus rentable. La vente aux professionnels continue pour le moment.

Lire : Après 20 ans, Sony se retire de ce marché et arrête la production de la dernière usine

Nos tests de la semaine

Xiaomi Redmi Watch 4 : autonomie excellente pour un prix raisonnable

Si vous souhaitez vous offrir un bracelet connecté à un prix raisonnable, qui offre un grand écran parfait pour consulter vos SMS, surveiller vos activités et accéder aux 150 modes « Sport », la Redmi Watch 4 est faite pour vous. On adore son GPS intégré, son excellente autonomie et son design soigné. On regrette de ne pas pouvoir répondre aux SMS et on aurait apprécié que la charge soit plus rapide.

Lire : Test Xiaomi Redmi Watch 4 : un écran géant et une autonomie d’exception suffisent-ils pour convaincre ?

Kunitsu-Gami Path of the Goddess : une très bonne surprise

Alors que le jeu de Capcom ne sortira que le 19 juillet, nous avons eu la chance de tester Kunitsu-Gami Path of the Goddess et nous avons été conquis. Nous avons adoré la direction artistique originale, l’intrigue, la possibilité de débloquer des améliorations pour les personnages, la pluralité de mécanismes dans le jeu et les différences notables entre les niveaux du jeu.

Lire : Ce jeu remet au gout du jour le Tower Defense. Notre preview de Kunitsu-Gami Path of the Goddess

Samsung Galaxy A15 5G : un téléphone à 200 euros satisfaisant

Le Galaxy A15 5G ne fait pas d’étincelle mais reste une valeur sûre sur ce segment de prix. Samsung propose ici un smartphone au design correct, équipé d’un écran bien calibré, qui ne chauffe jamais et qui tient la route côté autonomie. Attention toutefois, il n’est pas résistant à l’eau, il manque de puissance, les haut-parleurs sont médiocres et c’est un mauvais photophone.

Lire : Ce sosie du Galaxy S24 ne coûte que 200 euros. Notre test du Samsung Galaxy A15 5G

Huawei MateBook 14 : un des meilleurs ultra-portables disponibles sur le marché à ce tarif

Dans ce segment de prix, difficile de trouver mieux que le Huawei MateBook 14. Son design est impeccable, son clavier est agréable, son écran OLED est sublime et sa puissance est bien gérée. Rien à redire non plus de son autonomie et de sa connectique complète. On aurait apprécié davantage d’options de coloris et le traitement anti-reflet de la dalle est largement perfectible, mais cela reste un produit dont on ne peut que vanter le rapport qualité/prix.

Lire : Vous cherchez un ultra-portable léger, performant et pas trop cher ? Celui-ci est fait pour vous. Notre test du Huawei MateBook 14